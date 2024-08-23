Звезды фильма "Будинок "Слово" зачитают стихи своих героев в Киеве: где и когда

26.09.2024

Актеры фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зачитают стихи своих героев во время фестиваля "Книжкова країна" на ВДНГ. Музыкально-литературный перформанс "Наші двадцяті. Слово. Музика" состоится в первый день действа, 26 сентября, в Оранжерее.

Толчком к этой уникальной творческой коллаборации стала общая идея авторов "Наших двадцятих" исследовать творческие тенденции времени и провести стилистические и мировоззренческие параллели между музыкой и литературой 20-х годов. Это событие посвящено творческим поискам тех лет, которые известны как период расцвета украинского модернизма.

Геннадий Попенко, исполнитель роли Михайла Семенко и ныне военный ВСУ, который воюет на Запорожском направлении, а также воплотивший роль писателя Григория Эпика Роман Ясиновский зачитают фрагменты из произведений художников, творивших в 20-е годы XX в.

Роман Ясиновский в фильме "Будинок "Слово"

Музыкальную составляющую обеспечит NotaBene Chamber Group Национального дома музыки, которые исполнят Второй и Третий струнные квартеты Бориса Лятошинского - произведения, которые представляют творческие поиски композитора и настроения общества в 1920-х годах.

Геннадий Попенко в фильме "Будинок "Слово"

Во время перформанса гости смогут окунуться в творчество знаковых украинских композиторов и писателей, поближе познакомиться с их стилистическими ориентирами и возможно найти в произведениях актуальность настоящего.

Количество билетов ограничено. Приобрести их можно по ссылке.

Напомним, что второй фестиваль "Книжкова країна" пройдет на ВДНГ с 26 по 29 сентября. Вход на территорию фестиваля свободен.