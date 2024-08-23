ua en ru
Пт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Звезды фильма "Будинок "Слово" зачитают стихи своих героев в Киеве: где и когда

Новина українською → Пятница 23 августа 2024 19:10
Звезды фильма "Будинок "Слово" зачитают стихи своих героев в Киеве: где и когда Геннадий Попенко сыграл в фильме "Будинок "Слово" Михайля Семенко (фото: facebook.com/gennadii.popenko)

26.09.2024

Актеры фильма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зачитают стихи своих героев во время фестиваля "Книжкова країна" на ВДНГ. Музыкально-литературный перформанс "Наші двадцяті. Слово. Музика" состоится в первый день действа, 26 сентября, в Оранжерее.

Толчком к этой уникальной творческой коллаборации стала общая идея авторов "Наших двадцятих" исследовать творческие тенденции времени и провести стилистические и мировоззренческие параллели между музыкой и литературой 20-х годов. Это событие посвящено творческим поискам тех лет, которые известны как период расцвета украинского модернизма.

Геннадий Попенко, исполнитель роли Михайла Семенко и ныне военный ВСУ, который воюет на Запорожском направлении, а также воплотивший роль писателя Григория Эпика Роман Ясиновский зачитают фрагменты из произведений художников, творивших в 20-е годы XX в.

Звезды фильма &quot;Будинок &quot;Слово&quot; зачитают стихи своих героев в Киеве: где и когда

Роман Ясиновский в фильме "Будинок "Слово"

Музыкальную составляющую обеспечит NotaBene Chamber Group Национального дома музыки, которые исполнят Второй и Третий струнные квартеты Бориса Лятошинского - произведения, которые представляют творческие поиски композитора и настроения общества в 1920-х годах.

Звезды фильма &quot;Будинок &quot;Слово&quot; зачитают стихи своих героев в Киеве: где и когда

Геннадий Попенко в фильме "Будинок "Слово"

Во время перформанса гости смогут окунуться в творчество знаковых украинских композиторов и писателей, поближе познакомиться с их стилистическими ориентирами и возможно найти в произведениях актуальность настоящего.

Количество билетов ограничено. Приобрести их можно по ссылке.

Напомним, что второй фестиваль "Книжкова країна" пройдет на ВДНГ с 26 по 29 сентября. Вход на территорию фестиваля свободен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Литература Экспоцентр Украины Поэзия
STYLER
Легенда украинской эстрады высказался о молчаливой позиции Софии Ротару относительно войны
Легенда украинской эстрады высказался о молчаливой позиции Софии Ротару относительно войны