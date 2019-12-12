ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вечір прогресивного метала від віртуозів Sons Of Apollo

Lite » Афиша 12.12.2019 - 19:14
Sons Of Apollo (фото: facebook.com/SonsOfApollo1)
Sons Of Apollo (фото: facebook.com/SonsOfApollo1)

05.03.2020

Вперше в Києві виступлять легендарні музиканти у складі групи Sons Of Apollo – 5 березня 2020 року о 20:00 вони порадують своїх фанатів концертом в залі Центру культури та мистецтв НАУ (билеты).

Sons Of Apollo - Coming Home

Sons Of Apollo – проект віртуозів, колектив з великими амбіціями та далекосяжними планами. Його заснували колишні учасники американської групи у стилі прогресивметал Dream Theater Майк Портной і Дерек Шерініан, які об'єдналися з басгітаристом Mr. Big та The Winery Dogs Біллі Шихеном, вокалістом Journey Джеффом Скоттом Сото й колишнім гітаристом Guns N 'Roses Роном Талем.

Sons Of Apollo - Signs Of The Time

У жовтні 2017 року вийшов дебютний альбом гурту Psychotic Sypmhony, який був прийнятий на ура як музичними критиками, так і шанувальниками Dream Theater по всьому світу. Пісні з цієї збірки можна буде почути на київському концерті Sons Of Apollo. В очікуванні презентації другого альбому групи українська публіка однією з перших зможе почути пісні з нього.

Sons Of Apollo - Alive

Кожен учасник групи – величина у світі хардрокової музики, і побачити будь-якого з них окремо – вже величезна удача. А коли ветерани збираються разом і видають усю свою міць – із суворістю й безкомпромісністю прогметалу та справжньою розгнузданістю хардроку, це привід купити квиток на концерт.

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся