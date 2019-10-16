ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вечір з Брюсом Дікінсоном (Iron Maiden)

Lite » Афиша 16.10.2019 - 22:16
Брюс Дікінсон (фото: metalheadzone.com)
Брюс Дікінсон (фото: metalheadzone.com)

01.03.2020

Тур вокаліста IRON MAIDEN Брюса Дікінсона на підтримку автобіографічної книги "WHAT DOES THIS BUTTON DO?" (квитки).

Брюс Дікінсон вважається одним з найлегендарніших музикантів у світі. Адже Брюс живе екстраординарним життям поза сценою. Будучи справжнім ерудитом, Брюс - авіапілот и капітан літаків, підприємець у авіаційній сфері, пивовар, мотіваційній спікер, кіносценарист, популярний письменник, радіоведучий, актор та міжнародний майстер з фехтування.

Його опубліковану в 2017 році автобіографію "WHAT DOES THIS BUTTON DO?" було визнано бестселером New York Times & UK Times, після чого послідувала низка презентацій книги у театрах Великої Британії.

"WHAT DOES THIS BUTTON DO?" - вечір з Брюсом Дікінсоном з того часу еволюціонував в повноцінне шоу одного актора. Під час нього Брюс ділиться з глядачами гумористичними, та інколи, навіть, сатиричними розповідями про своє різнобарвне життя, що схоже на американські гірки.

Ви почуєте захоплюючі історії в унікальному анархічному стилі, підкреслені архівнімі фото та анекдотами й жартами, що не увійшли до книги.

Шоу виконується мовою оригіналу (з можливістю синхронного перекладу).

Вечір з Брюсом Дікінсоном (Iron Maiden)

Афіша

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся