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Тина Кароль подготовила сюрприз киевлянам: о чем речь

Новина українською → Четверг 02 мая 2024 15:55
Тина Кароль подготовила сюрприз киевлянам: о чем речь Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

14.06.2024

14 июня Тина Кароль сыграет большой сольный концерт в Osocor Residence, в рамках которого споет знакомые до мурашек песни и представит грандиозное шоу.

"Авторка более 30 хитов, ставших саундтреками сердец украинцев. Певица, поражающая мощным вокалом и масштабными шоу. Сильная и в то же время хрупкая личность, которая не боится демонстрировать ни свою слабость, ни свою женскую силу", - говорят о Тине организаторы.

Концерты Кароль - это всегда стильные шоу, мощный голос и вдохновляющие хиты, которые летят к сердцу.

Недавно артистка выпустила новый альбом "Троянди". В него вошли ранее выпущенные хиты и новые песни, в том числе хит "Стерва", который также прозвучит в этот вечер.

Заметим, что на территории резиденции есть мощный генератор и укрытие, так что ничего не будет мешать гостям Osocor Residence насладиться концертом.

Билеты на концерт можно купить по этой ссылке.

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