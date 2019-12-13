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Тіма Бєлорусскіх дасть незабутній концерт у Києві

Lite » Афиша 13.12.2019 - 12:53
Тіма Бєлорусскіх (фото: instagram.com/timabelorusskih)
Тіма Бєлорусскіх (фото: instagram.com/timabelorusskih)

25.03.2020

25 березня 2020 року Тіма Бєлорусскіх порадує своїх фанатів концертом у київському Палаці Спорту (квитки).

Тима Белорусских - Целовать

Спочатку мінський хлопчина Тимофій Морозов писав під псевдонімом Samzanov, випустив так 21 пісню, але жодна з них не принесла авторові популярності. А потім були "Мокрые кроссы" та "Незабудка", які у 2018-му просто порвали хіт-паради. Тимофій став Тімою Бєлорусскіх і одним із відкриттів року.

Тима Белорусских - Мокрые кроссы + Незабудка

Новий альбом "Твой первый диск – моя кассета" та трек "Витаминка" довели, що Тіма з глядачами всерйоз і надовго. Рекордна кількість аудіозаписів одного виконавця в топі всіх чартів, дивовижна здатність пісень запам'ятовуватися миттєво, творчість поза жанровими рамками підкорили вже мільйони слухачів і зробили білоруського співака справжнім кумиром молоді.

Тима Белорусских - Витаминка

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