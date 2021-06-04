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Переможець Євробачення Салвадор Собрал їде до Києва: чекайте на теплу зустріч!

Новость на русском → П'ятниця 04 червня 2021 15:45
Переможець Євробачення Салвадор Собрал їде до Києва: чекайте на теплу зустріч! Фото: Салвадор Собрал дасть концерт у Києві (instagram.com/salvadorsobral.music)

17.06.2021

Відомий португальський співак Салвадор Собрал у супроводі джазових музикантів виступить з теплим концертом у Києві. Концерт відбудеться 17 червня о 19:00 на чарівній терасі "Всі Свої D12" (квитки).

Чим прославився Салвадор Собрал

Цей артист зачарував весь світ своїм щирим співом на сцені Євробачення 2017 у Києві. Саме тоді мільйони глядачів по всьому світу закохалися в його музику та пронизливу історію життя. За свій виступ на пісенному конкурсі Салвадор зібрав рекордну для шоу кількість балів та здобув перемогу для Португалії.

І ось тепер джазовий артист, що сповідує в своїй творчості зрозумілі всім цінності, повертається до України із презентацією нового альбому.

У вас є неймовірна можливість почути наживо переможну "Amar Pelos Dois" та композиції з нового альбому артиста. Встигніть придбати свій квиток на зустріч із неймовірним Сальвадором Собралом.

Зауважимо, що кількість квитків обмежена - всього 400 місць.

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