"Музыки о жизни нужно много": Виктор Винник и МЕРІ сыграют вживую новый альбом

30.11.2023

Виктор Винник и МЕРІ готовят концерт-презентацию нового - седьмого по счету альбома "о нашей жизни и любви к ней" во Львове. Выступление культовых музыкантов состоится 30 ноября в Доме офицеров.

"На первый взгляд может показаться, что альбом о войне, и это не удивительно, учитывая время, в котором мы живем. Но это не так. На военную тематику там всего одна песня. Я хотел сделать альбом о жизни. Поэтому там присутствует и лирика, и романтика, и даже балканские ритмы, потому что сейчас мы бьемся именно за жизнь во всех пониманиях этого слова, а значит, и музыки "о жизни" нужно много…" - комментирует альбом "Жити, щоб пам’ятати" Виктор.

Это событие будет особенным, ведь его программа не только будет содержать новые песни, но и всеми любимые хиты.

При этом Винник отмечает: это не будет слишком грустный или серьезный концерт.

"Альбом "Жити, щоб пам’ятати" прежде всего о жизни, соответственно мы и будем стараться наполнить концерт этой самой жизнью!" - добавляет музыкант.

Билеты на концерт, организуемый VINIL Concert Agency, можно приобрести по ссылке на сайте Karabas. Их стоимость стартует от 300 грн.