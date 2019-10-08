KARNA у Києві презентує новий альбом #ARKAN

KARNA (фото: прес-служба гурту)

05.12.2019

Цієї осені гуцул-металісти KARNA вирушають у всеукраїнський тур з новим альбомом #ARKAN (квитки).

Головні метал-хітмейкери країни, засновники жанру "гуцул-метал", будуть не лише палити на сцені, але й єднати усіх поціновувачів рок-н-ролу у великий всеукраїнський аркан!

Гурт створений у 1997 році в Івано-Франківську. Перший свій альбом гурт випустив у 2003 році під назвою "Летимо". Другий альбом вийшов у 2010 році під назвою "KARNA".

Окрім автентичних прикарпатських нюансів у музиці, яскравою рисою "гуцул-металу" став концертний винахід гурту KARNA під назвою "метал-аркан": під час виступу гітарист і/або басист спускаються зі сцени до публіки; продовжуючи грати, вони опиняються в центрі кола, а в кульмінаційний момент починається слем. Таким чином поєднується традиційний карпатський аркан з елементами світової рок-культури.

Наприкінці червня 2014 року вийшов перший сингл колективу в оновленому складі "За тебе кров моя". Перший відеокліп відродженого гурту вийшов 2016 року на пісню "Маленька", а за ним у 2017 році – "Party на Прикарпатті". У 2019 році гурт презентує новий альбом ARKAN.

“Party на Прикарпатті”, “Вітролом”, “Прометей” та багато нових гуцулметал-бойовиків лунатимуть у Києві в клубі Atlas 5 грудня.

KARNA - Party на Прикарпатті