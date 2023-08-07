Jamala, Go_A, LELY 45, AZOV LOVE. Топ лучших концертов в артпространстве UYAVA в августе

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Артпространство UYAVA, которое находится в Саду желаний на киевском ВДНГ, продолжает помогать украинским бойцам с тыла и создавать яркие концерты.

Август на локации действительно будет горячим. В UYAVA состоится множество благотворительных музыкальных ивентов.

11 августа артпространство всколыхнет своим мощным голосом одна из самых продуктивных украинских певиц LELY 45.

12 августа в столицу приедет основатель лейбла Blue Shadow, талантливый израильский DJ и продюсер Jenia Tarsol - автор трека "Takadoom", завоевавший сердца миллионов слушателей во всем мире.

13 августа на локации проведут семейный фестиваль "Песики Фест". Во время мероприятия будут собирать деньги на закупку амуниции для собак, выполняющих боевые задания на востоке Украины, а также на восстановление приютов.

17 августа гостей UYAVA будут ждать культовые хиты XX века в исполнении коллектива Jazz in Kyiv Band. Как дополнительный бонус к такому музыкальному наслаждению - прозвучат джазовые истории от Алексея Когана.

18 августа будут заряжать яростным этнофольком финалисты Евровидения 2021 Gо_А. Киевская группа без сомнения зажжет и заставит пошуметь всех.

19 августа шведский продюсер и резидент HOSPITAL RECORDS Seba привезет в Киев качественный мощный драм-н-бейс.

20 августа в артпространстве выступит с благотворительным концертом Jamala. Ее звучание в сочетании с эстетикой лайвов - один из атрибутов ныне пульсирующей музыкальной сцены Украины.

24 августа в UYAVA пройдет особое благотворительное мероприятие - AZOV LOVE. В его рамках объединят все направления помощи украинским героям и их семьям. Главная цель происшествия - собрать средства на багги для 3 ОШБр, защищающих страну на Бахмутском направлении. В программе - концерт украинских артистов ROXOLANA, ЮЮ, Dayton, Burla, Люся Кава и Dima Prokopov.

Билеты на концерты доступны по ссылке .