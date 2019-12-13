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Хорватський віртуоз HAUSER зіграє світову класику в Києві

Lite » Афиша 13.12.2019 - 14:10
HAUSER (фото: facebook.com/hauserofficial)
HAUSER (фото: facebook.com/hauserofficial)

27.05.2020

27 травня 2020 року в Києві прозвучать легендарні класичні твори у виконанні Степана Хаусера (квитки).

HAUSER - Song from a Secret Garden

Знаменитий віолончеліст із Хорватії – лауреат багатьох престижних конкурсів і один з учнів видатного майстра ХХ століття Мстислава Ростроповича. Степан уже приїздив до Києва – у травні 2018 року разом із колегою по дуету 2CELLOS Лукою Шулічем вони дали концерт у Палаці "Україна". Степан та Лука вчилися музики у Великій Британії і під час навчання навіть змагалися, а після випуску 2011 року об'єдналися, і відтоді колектив збирає аншлаги в концертних залах по всьому світу, а їхня майстерність неодноразово підтверджувалася авторитетними музичними преміями.

Восени 2017 року Степан Хаусер в Загребі вперше представив власне шоу класичної музики. Відеозапис цього концерту став справжнім хітом YouTube, деякі його фрагменти (наприклад, легендарне "Адажіо" Томазо Альбіноні) мають десятки мільйонів переглядів.

HAUSER - Adagio

Цього разу Степан Хаусер дасть у Києві сольний концерт. В програму, яку музикант презентує в Україні, увійшли його улюблені твори. Це - "Ave Maria" Шуберта, "Лебідь" Сен-Санса, прелюдії Баха, те саме "Адажіо" Альбіноні та багато інших.

"Протягом усього життя деякі твори залишаються дорогими моєму серцю. Драматичні композиції зі зворушливою мелодією та глибоким романтизмом. Зараз у мене є можливість зіграти їх разом з оркестром і поділитися моєю пристрастю до музики саме так, як я це завжди собі уявляв", – говорить про це шоу сам Хаусер.

Hauser виступить у супроводі Київського концерту симфонічного оркестру. Диригувати буде британський майстер Роберт Зіглер.

HAUSER - Ave Maria

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