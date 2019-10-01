Гурт ADAM вирушає у свій перший всеукраїнський тур

ADAM (фото: прес-служба гурту)

03.11.2019

Український неосоул гурт ADAM, який навесні цього року презентував другий студійний альбом "РОНІМ", вирушає у всеукраїнський #ІзіМаніТур. Колектив виступить в п'яти містах: у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві та Харкові.

Розпочнеться тур 11 жовтня у Львові. ADAM готує програму з улюблених пісень "Люба", "Танцюй, мила", "Таку як є", а також презентує абсолютно нові композиції, які увійдуть до третього альбому під назвою #ІзіМані.

ADAM - Таку як є

"Ми давно хотіли зіграти в Харкові, Дніпрі та Львові, але ніяк не складалося і ось нарешті ми вирушаємо в наш перший тур. Хочеться, щоб люди, які прийдуть на концерти, танцювали, підспівували та кайфували. Ми активно проводимо репетиції та готуємо нові треки, щоб зарядити наших слухачів сильною енергією!" - розповідають музиканти.

Чому тур називається #ІзіМаніТур? У кожного були важкі часи, коли втрачаєш грунт під ногами, не знаєш, хто ти і куди рухатися далі. Саме такий період закінчився для гурту ADAM.

"Зараз ми знаємо, хто ми і куди йдемо. Ми знайшли ту саму вібрацію, яка дає крила нашій музиці, яка наповнена надією і впевненістю, що все буде так як має бути, і все буде добре! Цю вібрацію, це передчуття гарних змін ми хочемо передати нашим слухачам", - говорить фронтмен ADAM Міша Клименко.

ADAM - Лови

Розклад туру #ІзіМаніТур

11 жовтня - Львів, гастропаб MolodoZeleno

19 жовтня - Одеса, Urban Music Hall

26 жовтня - Дніпро, Rio Club

3 листопада - Київ, клуб Atlas

8 листопада - Харків, арт-завод "Механіка"