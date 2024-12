Джаз, эротика и Положинский: самые яркие события декабря в Caribbean на любой вкус

07.122024-31.12.2024

Декабрь в Caribbean Club готовит яркие впечатления для каждого: гостей концерт-холла ждут провокационные представления, спектакль-сенсация парижского театра, эротическое варьете, рождественская музыка и специальные концерты украинских звезд.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает полную афишу событий последнего месяца 2024 года в Caribbean.

7, 10, 11, 14, 16, 21, 25, 28 и 31 декабря: представления театра "Черный Квадрат"

С момента основания в 1991 году театр "Черный Квадрат" обрел любовь зрителей благодаря своей неповторимой манере преподносить острые социальные темы через смех и провокацию.

В декабре театр "Черный Квадрат" продолжит радовать своих зрителей, дарить эмоции, смех и возможность расслабиться: 7 декабря - "Предварительные ласки", 10 декабря - "Ты мое все", 11 декабря - "Голая правда", 14 декабря - "Две полоски или двойная сплошная любовь", 16 декабря - "21 минута до и после секса", 21 декабря - "Секс. Временно доступен", 25 декабря - "Topless. Все включено!", 28 и 31 декабря - "Новогодний кекс"

Все представления правдивы, актуальны и с юмором рассказывают о жизни, которую мы живем сегодня.

7, 14, 21 и 28 декабря: CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY

CARIBBEAN CLUB DISCO PARTY - атмосферные вечера с зажигательными танцами и живой музыкой от лучших кавер-групп TOKYO и F.L.I.R.T.

Бессменный DJ Mustafaev создает уникальный микс хитов разных эпох и жанров, заряжая энергией на весь вечер. Disco Party - идеальная возможность погрузиться в ритм музыки, почувствовать энергию вечера и насладиться временем в компании друзей.

9 декабря: спектакль "Двое голых мужчин"

Этот спектакль Ольги Гаврилюк номинирован на премию Мольера и стал сенсацией парижского театра Мадлен. Сочетание водевиля, комедии и театра абсурда, гомерического смеха и серьезных тем, шуток на грани и глубоких диалогов - вызов эмоциям и стереотипам.

В спектакле принимают участие Алексей Вертинский, Людмила Смородина, Артем Емцов, Ксения Вертинская, Мария Гаврилюк и Маня Корогодская.

Афиша спектакля

12 декабря: концерт группы "Фіолет"

12 декабря группа "Фіолет" проведет свой первый концерт после мобилизации Сергея Мартынюка и последнее выступление этого года. Вживую прозвучат любимые хиты группы, в частности "Кохана", "Бібліотека", "Тиша", а также новые композиции. Традиционно собираются средства на ВСУ.

19 и 26 декабря: мюзикл в формате динер-шоу - варьете "Рояль"

Варьете "Рояль" - уникальное клубное шоу, более 5 лет открывающее мир фантазий и эмоций.

Мюзикл со звездной вокалисткой Lida Lee и постановщиками которого выступают хореографы "Танцев со звездами", переносит в мир страсти и вдохновение. Каждая нота - новый поток чувств. Танцы, музыка, эмоции и впечатления - все это вы найдете в шоу.

22 декабря: концерт Александра Положинского и друзей

Теплый Рождественский концерт "Вогники" от Александра Положинского и друзей. Артист собирает друзей, в частности, ожидаются выступления Арсена Мирзояна, группы KARTA SVITU, Тони Матвиенко и Анны Добрыдневой.

24 декабря: концерт LAUD

Специальный рождественский концерт LAUD - вечер, наполненный магией музыки любви и страсти. Живое исполнение хитов "У цю ніч", "Вигадав", "2 дні" и новых песен из будущего альбома создаст незабываемую атмосферу праздника. Этот концерт - идеальный подарок для влюбленных и тех, кто хочет почувствовать настоящую энергию украинского R&B.

29 декабря: концерт Dislocados

New Year: Salsa Style - праздничная атмосфера в ритме сальсы, где любимые новогодние хиты оживают в жарких аранжировках.

Dislocados - единственный украинский сальса-оркестр, поражающий своей энергией и заряжающий драйвом на весь вечер. Яркие шоу-номера, тропические ритмы и незабываемые эмоции делают их выступления настоящей феерией.

30 декабря: концерт Merry Swinging Christmas

Merry Swinging Christmas - особая зимняя программа в исполнении джазового оркестра под руководством Анико Долидзе. В концерте прозвучат рождественские хиты в свинговых аранжировках, в частности "A Christmas Song", "Jingle Bells", "I'll Be Home for Christmas" и "Santa Claus Is Coming to Town", а также легендарные композиции Оркестра Глена Миллера.

Посмотреть актуальное расписание событий и купить билеты можно по ссылке.