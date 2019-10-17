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Five Finger Death Punch представлять новий альбом в Києві

Lite » Афиша 17.10.2019 - 09:58
Five Finger Death Punch (фото: instagram.com/5fdp)
Five Finger Death Punch (фото: instagram.com/5fdp)

14.01.2020

14 сiчня в київському Палаці Спорту в рамках великого зимового європейського туру 2020 виступлять FIVE FINGER DEATH PUNCH! Всесвітньо відомі гіганти модерн-року та металу, володарі 4-x платинових та 6-ти золотих платівок завітають до України з потужним шоу, виконають найвідоміші хіти та презентують нові треки (квитки).

Кількість прослуховувань 5FDP перевищує позначку в три мільярди і група продовжує бити рекорди по всьому світу. Поки 5FDP працюють над восьмим студійним альбомом, нинішній сингл “BLUE ON BLACK” вже потрапив в USA TOP 10-SELLING ROCK SONG OF 2019.

Їхня стрімко зростаюча популярність була закріплена в 2018 році - FIVE FINGER DEATH PUNCH були визнані #1 артистом за частотою прослуховування на Rock Radio в США.

Billboard характеризував їх як "оновлена група з новими цілями", коли вони випустили сьомий студійний альбом AND JUSTICE FOR NONE, який дебютував #4 в Top 200 Chart та стали #1 в Hard Rock/Heavy Metal альбомом, #1 в Top Digital Albums, Top Rock Albums and Top Hard Music Albums та безліч інших видатних досягнень, які навіть складно перерахувати. За період літнього та осіннього турів 2018-го, група пожертвувала понад $250 000 благодійним організаціям всього за один рік.

Five Finger Death Punch - Wash It All Away

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