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Великий український стендап з Андрієм Шабановим в Києві

Lite » Афиша 05.06.2019 - 13:28
Фото: прес-служба Андрія Шабанова
Фото: прес-служба Андрія Шабанова

08.06.2019

У суботу Київ буде сміятися! Великий український стендап закриває гумористичний сезон Весна 2019.

Кожен місяць наші коміки зустрічаються з вами у стінах клубу Atlas, щоб жартувати, сміятися і просто чудово проводити час. Разом ми сміялися всю весну, але пора і честь знати. Коміки - дуже особливі люди, але у відпустку вони хочуть, як і всі інші. Так давайте ж ще раз побачимося, перш ніж почнуться великі літні канікули.

Великий український стендап з Андрієм Шабановим в Києві

Фото: прес-служба Андрія Шабанова

Кращі жарти 2019 роки від найяскравіших українських коміків на заключному концерті нашого весняного сезону!

Ніщо не об'єднує людей краще, ніж сміх.

До зустрічі на концерті!

Квитки тут: https://kiev.karabas.com/bus-8-06

Вартість квитків 200-500 гривень.


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