Великий український стендап з Андрієм Шабановим в Києві

08.06.2019
У суботу Київ буде сміятися! Великий український стендап закриває гумористичний сезон Весна 2019.
Кожен місяць наші коміки зустрічаються з вами у стінах клубу Atlas, щоб жартувати, сміятися і просто чудово проводити час. Разом ми сміялися всю весну, але пора і честь знати. Коміки - дуже особливі люди, але у відпустку вони хочуть, як і всі інші. Так давайте ж ще раз побачимося, перш ніж почнуться великі літні канікули.
Фото: прес-служба Андрія Шабанова
Кращі жарти 2019 роки від найяскравіших українських коміків на заключному концерті нашого весняного сезону!
Ніщо не об'єднує людей краще, ніж сміх.
До зустрічі на концерті!
Квитки тут: https://kiev.karabas.com/bus-8-06
Вартість квитків 200-500 гривень.