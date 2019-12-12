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Різдвяна феєрія на ВДНГ

Lite » Афиша 12.12.2019 - 12:53
Різдвяна феєрія на ВДНГ
Різдвяна феєрія на ВДНГ

13.12.2019-19.01.2020

Різдвяна Фабрика Мрій – проект Клавдіївської фабрики ялинкових прикрас на ВДНГ, варто відвідати, щоб побачити, як видуваються чарівні фігурки зі скла, і зануритися в атмосферу казки.

Підприємство розташувалося у величезному павільйоні, перетвореному на казкове місто з неймовірно реалістичними декораціями. Різдвяна Фабрика Мрій працює щодня до 19 січня у другому павільйоні на ВДНГ (квитки).

Легенди Різдвяної Фабрики Мрій

За легендою, на виробництві працюють тільки ельфи, які виконують мрії з дитячих новорічних листів. Більшість із цих бажань – прості й матеріальні, такі реалізують у першу чергу. Але є на фабриці окрема кімната – в ній пишуть листи з величезними мріями: про польоти на Марс, про зустрічі з казковими героями, про щастя, кохання та подібні. Такі мрії теж можна здійснити, але не так просто, як бажання. І як усім пощастило, що один з ельфів знайшов стару фабрику зі здійснення мрій та зміг відновити її роботу! Саме сюди і потраплять усі ті, хто вирішить відвідати Різдвяну Фабрику Мрій на ВДНГ.

Ельфи, майстеркласи, Різдвяна пошта

Спочатку гості потрапляють на святкову площу казкового міста, де живуть і працюють ельфи. Тут можна не тільки загадати бажання та купити ялинкові прикраси, а й випити кави з десертом. Вхід на фабрику теж розташований там. Усі підрозділи казкової фабрики мають вигляд справжніх виробничих цехів. Тут є і кабінет ельфа-чарівника, і величезні кімнати з неймовірним пристроями: це роздувач вогню, за допомогою якого видуваються майбутні ялинкові прикраси, спеціальні ванни для їх сріблення, а також ціла майстерня з розпису й фарбування готових іграшок.

Кожен відвідувач зможе в кінці подорожі фабрикою прикрасити іграшкою, створеною ним власноруч, величезну ялинку, що сяє яскравими вогниками. Ну і, звісно ж, власну кульку із заповітною мрією можна забрати додому.

А ще в казковому місті ельфів працює Різдвяна пошта, за допомогою якої можна буде надіслати подарунки та частинку мрії своїм рідним і друзям.

Різдвяна феєрія на ВДНГ

Різдвяна феєрія на ВДНГ

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