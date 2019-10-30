Фестиваль "Загадкова Японія": цифрові самураї в Києві

Фестиваль "Загадкова Японія" пройде в Києві

01.11.2019-08.12.2019

Відтепер до Японії можна дістатися на київському метро! 1 листопада в столиці відкриється фестиваль "Загадкова Японія", який об'єднав давні традиції, поп-культуру та віртуальну реальність.

Фестиваль "Загадкова Японія" пройде в Києві

Два поверхи арт-простору "Samskara" стануть порталами — до самурайських боїв, токійських кварталів моди, японських богів та демонів, шедеврів мистецтва та цифрових світів. Екскурсії, лекторії, майстер-класи, вечірки, шоу-руми та фешн-покази, косплей, школа ніндзя — на фестивалі відбудеться більш ніж 250 подій для всієї родини.

Сучасну та стародавню Японію кияни побачать за допомогою доповненої реальності: дракони, гейші та самураї в повному сенсі зійдуть зі стін. Мандруйте засніженим Едо у 1600 році або епічно вправляйтеся з мечами — все це можливо завдяки VR-атракціонам, відеомапінгу, "кіно360", світловим шоу та інсталяціям. 3D-проекції на 600 кв. м занурюють у японське середньовіччя, а повнокупольні шоу організатори успішно демонстрували на світових фестивалях Panorama, Сoachella, Sziget.

Фестиваль "Загадкова Японія" пройде в Києві

Як і в самій Японії, нові технології межуватимуть з давниною. На фестивалі покажуть експонати з українських та закордонних колекцій: унікальні кімоно, зброя та бойові обладунки самураїв, зразки містичної каліграфії, нецке, бонсай, кокоші та інші речі, які здивують не тільки назвою. Тут можна пограти в го або сьогі — "японські шахи", чи в ханафуду — улюблену гру Якудза, навчитися чайної церемонії по-японськи та скласти хоку. Є експозиція, присвячена легендарним 47 ронінам, фестиваль бойових мистецтв, кулінарні майстер-класи, квести для дітей та дорослих і, звісно, манга та аніме. А завдяки speakіng-клубам ви вже за п’ять хвилин привітаєте друзів японською. Щоб остаточно сягнути дзену, є лаунж-зона з кінотеатром і японський ярмарок.

Фестиваль "Загадкова Японія" пройде в Києві

Діти та підлітки теж знайдуть багато розваг окрім віртуальних: дзеркальний лабіринт, магічний ліс, дитячий повнокупольний кінотеатр, улюблені герої, навчальні й творчі ігри та майстер-класи.

Фестиваль "Загадкова Японія" пройде в Києві

Крім постійної програми на фестивалі відбудуться тематичні тижні.

1-3 листопада. "Містична Японія: Хеллоуїн".

"Містична Японія: Хеллоуїн". 7-10 листопада. "Час Самураїв!": фестиваль бойових мистецтв.

"Час Самураїв!": фестиваль бойових мистецтв. 14-17 листопада. "Внутрішня Японія: культура, мистецтво, традиції".

"Внутрішня Японія: культура, мистецтво, традиції". 21-24 листопада. "Відкрита Японія: туризм, бізнес, освіта".

"Відкрита Японія: туризм, бізнес, освіта". 29 листопада- 1 грудня . "Поп-культура і фешн".

. "Поп-культура і фешн". 5-8 грудня. Закриття фестивалю.

Фестиваль працює чотири дні на тиждень: у четвер і п'ятницю з 15:00 до 22:00, в суботу та неділю з 11:00 до 22:00. Більше інформації можна дізнатися за посиланням.

Фестиваль "Загадкова Японія" пройде в Києві