Как объясняют специалисты эстонской компании
вовремя вебинара по uBird
,
система собирает и обрабатывает все полученные данные в несколько этапов. Сначала компьютер
создает точнейшую карту линий электропередач, привязывая ее к объемной копии местности и
географическим координатам. Эта карта работает как своеобразный каталог, в котором содержится
подробная информация о состоянии любой точки сети. Все изображения с камеры, а также данные,
собранные с помощью теплового датчика и лидара привязываются к каждому конкретному объекту.
Самым сложным устройством во всем проекте является лидарная камера. Лидар
(абревиатура от Light Identification, Detection and Ranging) - специальное устройство, которое
использует отраженный свет для определения расстояний между объектами и строит объемную цифровую
копию среды вокруг беспилотника. Результат сканирования – 3D модель линии и автоматический
анализ профиля растительности и зон расчистки.
После система анализирует изображения и
сверяет их со своей базой дефектов, определяя, какие неисправности на каком объекте обнаружены.
Если система не видит на фотографии знакомого дефекта, но регистрирует повышение температуры или
другой тревожный сигнал, то сообщает об этом оператору. Специалист просматривает увеличенные
изображения объекта и сам определяет проблему.
Таким образом программу обучают
распознавать новые дефекты или наоборот отличать случаи ложной тревоги. Данные о всех аварийных
участках автоматически загружаются в общую базу, чтобы формировать отчеты и заявки на ремонт,
планировать необходимые работы и делится подробной информацией с работниками ремонтной службы,
которые не авторизированы в системе.