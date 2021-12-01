Существует два основных способа проверять линии электропередач. При обычном наземном методе при визуальном обходе с земли специалисты фиксируют дефекты. При этом даже очень внимательные специалисты не могут определить значительную часть критических дефектов в верхней части линии, а также не могут качественно обследовать больше, чем 5-6 километров линий за день. Беспилотник же может облететь в два-три раза большее расстояние, одновременно загружая все результаты проверки в компьютерную систему и экономя время на ручную обработку данных.



При втором, высотном способе сотрудник лезет на столб чтобы вплотную оценить поломку. При этом участок линии обесточивают, а электроснабжение клиентов прерывается. Используя дрон, прекращать подачу электричества не нужно, как и лишний раз влезать на столбы - сотрудники поднимаются наверх, только чтобы провести ремонт.



Кроме того, дроны помогают энергетикам провести обзор в труднодоступных местах: на заболоченной местности, над деревьями, водными преградами и промышленными районами. Использование дронов и программного обеспечения по обнаружению дефектов упрощает обследование воздушных линий и повышает безопасность персонала. Небольшой беспилотник оснащен видеокамерой и тепловизором.

