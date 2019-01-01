Если вы носите костюмы каждый день, то вам нужно минимум три (а лучше четыре) костюма на сезон. Это не значит, что каждый год нужно полностью обновлять гардероб. Достаточно обзавестись темно-серым и темно-синим комплектами с однобортным пиджаком на двух или трех пуговицах – они универсальны. Все остальные комбинации – на ваше усмотрение. Для особых случаев также можно приобрести двубортный костюм и смокинг, еще одну модель в клетку или полоску – для разнообразия.