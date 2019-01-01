Когда речь заходит о силуэте костюма, чаще
всего говорят об "английском" и "итальянском" стиле. В чем же их особенности?Английская
классическая одежда
– это, прежде всего, простота и практичность, консервативность
и деловитость. Главные характерные черты: небольшие подплечники, прямой или немного прилегающий
силуэт; присутствие лацканов (тонких, с вырезом или без него), минимализм в деталях, пуговицы в
цвет костюма, высоко посаженые брюки, цвет ремня должен соответствовать цвету обуви, сдержанные,
неброские тона – чаще всего это чёрный, серый, коричневый. Итальянский
стиль
– более облегченный и то же время элегантный. Основными особенностями стиля
являются: отсутствие складок на брюках возле ботинок, рукава пиджака короткие настолько, чтобы
можно было видеть манжету рубашки, узкие брюки, стильные аксессуары, приталенный крой, часто
широкие лацканы, отсутствие шлиц.