Народ Башара Асада: божественный свет, человек на Луне и века геноцида

Французы к просьбам шейхов не прислушались. Однако сам факт попытки повлиять на решения колонизаторов казался алавитам настолько отчаянно смелым, что Сулейман получил от свои единоверцев кличку Лев. По-арабски это звучит как аль-Асад или просто Асад. Громкое прозвище шейха стало фамилией его детей, включая и летчика Хафеза. Еще в ранней молодости, в 1960-е Хафез Асад принял участие в двух путчах, попав по итогам второго в состав правительства. В "Баас" вообще охотно шли представители религиозных меньшинств, так как партия строилась на сугубо светских началах и обещала защиту права на свободное вероисповедание. В результате, в ней оказалось немало алавитов, в том числе, и военных. Во многом именно их влияние стало определяющим при назначении Хафеза Асада на пост министра обороны.



Нельзя сказать, что с этой работой он справлялся безупречно. Наоборот, именно министра Асада объявили виновным в потере Голанских высот - сирийской территории, оккупированной Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Но министр не отправился ни в тюрьму, ни в отставку. Наоборот, это остальные его товарищи по партии, люди, которые привели его в политику, оставили политическую сцену для одного единственного игрока - Хафеза Асада. Конечно, оставили не по своей воле. Сохранивший за собой армейское командование Асад просто провернул очередной переворот, по итогам которого и стал президентом Сирии. И среди товарищей Хафеза по перевороту, и среди его политического окружения большинство составляли алавиты. Составляющие, по разным данным, от 10 до 15% от населения страны, алавиты с 1970-х становятся большинством не только в офицерской среде, но и в солдатской. Сейчас порядка 70% всех рядовых бойцов сирийской армии - алавиты. Спецслужбы и вовсе становятся закрытым клубом, попасть в который не-алавиту вряд ли возможно.

