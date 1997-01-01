ru
ua
Юрий Мацарский
Разъединенное королевство: против короны и отечества
 Часть вторая, Шотландия

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии взяло курс на выход из Евросоюза и, несмотря на все трудности, связанные с разрывом отношений с ЕС, курса этого придерживается. Брексит, как почти официально именуется процесс выхода государства из ЕС, вдохнул новую жизнь в сепаратистские движения, которые готовы были существовать внутри Евросоюза, но вовсе не горят желанием оставаться один на один с короной.
Послание в бутылке
Весной 2008 года шотландская журналистка Мира Филп получила по почте небольшую бутылку водки – вроде тех, что хранятся в гостиничных мини-барах. В пакете, в котором к ней прибыла бутылка, Филп обнаружила письмо, которое предупреждало, что водка отравлена каустической содой. Это достаточно едкое щелочное соединение, в небольших дозах неспособное убить человека, но провоцирующее серьезные ожоги.
"Множество таких же отравленных предметов было только что отправлено политикам по всей Англии… Мы намерены продемонстрировать свою готовность убивать случайных англичан, не испытывая при этом никаких угрызений совести", - говорилось в письме.
герб SNLA / фото Imgur
Кроме того, автор послания предупреждал, что ему и его товарищам по силам отравить водопроводные системы по всей Англии, а удержать их от такого рода действий способен лишь безоговорочный вывод из Шотландии всех британских властных институций. То есть, предоставление Шотландии независимости от короны.

Под письмом стояла подпись "SNLA" - Шотландская национальная освободительная армия (Scottish National Liberation Army).

Мира Филп тут же позвонила в полицию, которая восприняла угрозу всерьез. Всего несколько месяцев назад спецслужбы сорвали попытку отравления системы водоснабжения Лондона сульфатом свинца, за которой, как считалось, стояла именно SNLA.

На поиски отравленных бутылок были отправлены сотни людей, почтовые служащие обыскивали любые посылки, казавшиеся им подозрительными. Но вскоре оказалось, что кроме той бутылки, которую прислали Филп, почтой была отправлена только одна опасная посылка. Такая же небольшая бутылка была перехвачена, так и не успев дойти до адресата – чиновника одного из провинциальных английских графств.

Вскоре полицейские арестовали двух человек, отправивших отравленные бутылки – Уэйна Кука и Стивена Робинсона (кстати, англичанина, а не шотландца по национальности). Суд признал их действия терроризмом и приговорил каждого к шести годам тюрьмы.

История с двумя бутылками с щелочным раствором в определенной мере нанесла удар по имиджу сепаратистской армии. До этого SNLA заявляла о себе куда более масштабными акциями, умудрившись доставить принцессе Диане и премьеру Маргарет Тэтчер пакеты с бомбами, к счастью, так и не взорвавшимися. Также им удалось демонстративно переправить в обход всех систем безопасности мощное, но умышленно деактивированное взрывное устройство самолетом из Белфаста в Лондон, о чем потом с помпой доложить прессе.

К 2007-2008 годам слава боевой группы шотландских сепаратистов действительно несколько померкла, но идеология ее не потеряла популярности на британских островах. Да и прославленная в веках неуступчивость шотландцев никуда не делась.
Пиктские камни в Аберлемно
Скотты мы, азиаты мы
Воинственность обитателей севера Британии была воспета еще древнеримскими поэтами, в частности, Вергилием. Римляне, завоевавшие большую часть Британии в начале новой эры, так и не смогли полностью подчинить себе те земли, которые позже стали называться Шотландией. Тамошнее население – пикты (по самой распространенной версии, это слово восходит к латинскому глаголу picti, что означает "рисовать" или "раскрашивать" и отсылает к традиции этого народа наносить на свою кожу яркие рисунки) настолько отчаянно сопротивлялись завоевателям, что пришельцы с Апеннинского полуострова всерьез считали туземцев выходцами из Скифии. Скифы, жившие, в том числе, на территории нынешней Украины, в представлениях римлян были самыми жестокими и нецивилизованными из всех народов планеты. Завоеватели просто не могли поверить, что существует сразу два народа, столь отчаянно сопротивляющихся Риму, поэтому и породнили скифов с пиктами. Последние, кстати, не давали римлянам покоя и на тех британских землях, которые были включены в состав империи. Постоянные набеги пиктов вынудили римскую провинцию Британия отгородиться от врагов огромной стеной – Адриановым валом. Эта стена, протянувшаяся от Северного моря до Ирландского и буквально разделившая остров на две части, не совпадает в точности с границей между современными Англией и Шотландией, но проходит совсем недалеко от нее.

Конечно, во времена римского владычества никакой Шотландии не было, как не было еще и самих шотландцев. Этот народ появился после нескольких веков смешения, завоевания и ассимиляции других народов. Кроме пиктов, в этом процессе участвовали пришлые норманны и англы, а также коренные обитатели Британских островов – кельтские народности бритты и гэлы. Последних римляне звали scotti - от этого латинского наименования и родилось современное название страны – Шотландия, страна скоттов. Существует несколько версий происхождения этого названия, одна отсылает к греческому scotos, что значит "мрак", другая - к собственно гэльскому языку, в котором похожее по звучанию слово означало орду или толпу. Еще одна древняя легенда утверждает, что название это произошло от имени мифической египетской принцессы Скоты, ушедшей из царства своего отца Рамсеса Второго на поиски новой родины, которую в конце концов обрела на Британских островах.
Пикты в бою против римлян / фото ancientpages
Как единое государство Шотландия оформилась примерно в 11-13 веках, после объединения нескольких королевств севера Британии. Страна эта никогда не была моноэтничной, то есть, с момента первых упоминаний о Шотландии, на ее территории жили многие народы – собственно, скотты, гэлы – жители гор, сохранившие древний язык предков, ирландцы, англы и норманны.

В средневековых английских хрониках сохранилось немало упоминаний о попытках жителей Шотландии силой занять часть земель Англии. Это не были межгосударственные конфликты в современном понимании, так как военные походы зачастую организовывались не центральными властями, а шотландскими баронами – крупными землевладельцами, обладающими собственными армиями и ведущими собственную политику в отношении соседей. Но крови в них было пролито немало. Эти стычки сопровождались и подпитывались памфлетами, в которой каждая из сторон пыталась как можно сильнее оскорбить противника. Англичане упирали на дикость и отсталость северян, скотты – высмеивали страсть англичан к нелепым нарядам.
"Англичане — точно обезьяны, подражают всем подряд. Безделье их мучит, вот и предаются они вольности нравов", - говорится в тексте одного из дошедших до нас памфлетов, вышедшего из-под пера представителя средневековой шотландской знати.
Взаимные вторжения на территорию соседей, захват заложников, кражи скота и урожаев продолжались несколько столетий. Но в конце 13 века между Англией и Шотландией вспыхнула война, затмившая все предыдущие столкновения.

Битва между пиктами и англами
Свобода или смерть, кошелек или жизнь
Англия в 12-13 веках была самым мощным из британских государств. Поэтому именно к англичанам за помощью обратился и претендент на ирландский престол Дермонт-чужеземец (подробнее об этом в первой части "Разъединенного королевства", посвященной Северной Ирландии) и шотландская знать, рассорившаяся из-за вопроса и наследовании престола. Английский монарх Эдуард Первый, выступивший по просьбе местных баронов арбитром в этом споре, отдал корону Иоанну Баллиолю. Поводом для такого решения, вероятно, было то, что отец Иоанна был англичанином.

Баллиоль упоминается в учебниках истории под кличкой "Пустой камзол" - звучной и смешной, но теряющей всю оригинальность английского названия, перевести которое литературно можно как "Нераскрашенный щит". На его гербе – символе дворянской, а затем и монаршей власти – действительно был изображен лишь красно-белый щит безо всяких традиционных для средневековой знати украшений, вроде доспехов, драконов, львов и единорогов.

Наверняка этот щит служил объектом для насмешек над Иоанном со стороны других знатных шотландцев, не зря же он сохранился в истории. Но вот окончательно рассорить шотландскую знать смог не пустой герб, а воцарение Баллиоля в 1292 году. Англичане помогли взойти ему на престол, они же добились от нового монарха клятвы, в которой он признавал свой подчиненный по отношению к Лондону статус, но и о других претендентах на престол не забывали. Прямо или опосредованно Англия помогала и другим баронам, метившим на королевский трон. Подпитывая междоусобные стычки, англичане не давали ни одной сторон укрепиться достаточно для того, чтобы бросить им вызов. Кстати, среди, тех, кто получал от Лондона деньги и военную помощь был дед Роберта Брюса – впоследствии одного из главных врагов английской короны. Впрочем, были и те, кто не пошел на союз ни с Баллиолем, ни с англичанами, предпочтя не договариваться с соперниками, а вести войну за полную независимость Шотландии. Наиболее известным из них является Уильям Уоллес, казненный англичанами по обвинению в мятеже, мародерстве и осквернении христианских святынь. Широкой публике он известен как герой фильма "Храброе сердце" с Мелом Гибсоном в главной роли, однако картина не всегда отражает реальные исторические события. Так, факты из биографии Уоллеса переплетаются в ней с эпизодами из жизни уже упомянутого Роберта Брюса. Кроме того, главный герой и почти все окружающие его мужчины носят знаменитые шотландские юбки-килты, которые на самом деле появились в гардеробе шотландцев спустя примерно двести лет после описываемых событий – в 16 столетии. А вот что в фильме показано, скорее всего, правдиво, так это накал и ярость войны, последовавшей за отказом Баллиоля от клятвы верности английскому престолу в 1296 году.
Уильям Уоллес / фото Википедия
Эта война, продлившаяся больше двадцати лет, была первой из тех, которые впоследствии станут известны как войны за шотландскую независимость. В ходе этих войн, продолжавшихся с разной степенью интенсивности аж до начала семнадцатого века, Шотландия, пускай часто и ценой тяжелых потерь, отстаивала свою независимость.

Едва ли не единственной альтернативой войне было примирение за счет династических браков. И этот путь активно, хотя и не всегда успешно, использовался обеими коронами. В результате, к началу семнадцатого века на тронах и в Лондоне, и в шотландской столице Эдинбурге сидели потомки Тюдоров, связанные друг с другом кровным родством. И когда английская королева Елизавета Первая слегла в 1603 году, не оставив наследника, шотландский король Яков оказался первым в очереди претендентов на престол Англии.
"Королеве становилось все хуже и хуже… Надежд на исцеление не осталось, потому что она отказывалась от всех снадобий. В среду, двадцать третьего марта, она утратила дар речи. В тот же день она знаками велела собрать совет и приложила руку к голове, когда ее наследником назвали короля Шотландии, и все поняли, что именно этого человека она желает видеть на троне", - описывал последние часы жизни королевы чиновник Роберт Кэри, которому уже через несколько дней пришлось отправиться в Эдинбург с сообщением для Якова, что отныне он возглавляет не только Шотландию, но и Англию, бывшую уже к тому времени в унии с Ирландией.
Такой же личной унией оказались связаны в правление Якова и Англия с Шотландией. Это значит, что у стран был общий король, но оба государства сохраняли свои парламенты и армии, вели самостоятельную политику и вообще друг от друга никак не зависели.

И Яков, и его последователи пытались объединить два государство в одно, но этому активно сопротивлялись политики и в Англии, и в Шотландии – все монаршие инициативы об объединении не шли дальше парламентов, куда вносились на рассмотрение. Но там, где бессильна политика, свои правила диктовала экономика. И Англия, и Шотландия ввязались в гонку за заморскими колониями, последовавшую вслед за Эпохой великих географических открытий. Первая в этом здорово преуспела, а вот второй повезло куда меньше. Колониальные проекты требовали все новых вложений, почти ничего не принося взамен. И государственная казна Шотландии, и личные состояния баронов таяли день ото дня. Особенно тяжелым ударом стала потеря колонии на побережье Панамы. Крайне дорогостоящая авантюра по освоению далекого американского континента обернулась гибелью почти всех колонистов от тропических болезней. Шотландская знать понесла огромные потери, возместить которые вызвались англичане. В обмен на объединение двух государств.

В 1707 году, спустя чуть больше ста лет с момента провозглашение личной унии, парламентарии Англии и Шотландии объявили уже об унии государственной. Англия (к тому времени она уже подчинила себе Уэльс) объединялась с Шотландией и образовывалось новое государство – Великобритания.
Объединение Шотландии и Англии, 1707
Золото, танки и социализм
Формально Шотландия не была подчинена Англии – речь в Договоре об унии шла именно об объединении двух государств на равных условиях. Но вот все центральные органы власти, включая парламент, оказались в Лондоне, а шотландские законы и порядки вытеснялись английскими. Со временем не только простые шотландцы, но и некоторые представители знати начали смотреть на унию как на предательство национальных интересов.
"Мы сталь английскую не раз в сраженьях притупили, но золотом английским нас на торжище купили", - писал в 1791 году шотландец Роберт Бёрнс (приведено в переводе С. Маршака).
К моменту написания этих строк всякое организованное сопротивление унии давно уже было сломлено. Объединенное государство одолело всех своих внутренних врагов, несмотря на их громкие успехи (в 1740-х восставшим даже удалось захватить на некоторое время Эдинбург), а внешние силы, на помощь которых так рассчитывали бунтовщики, предпочли и вовсе не вмешиваться в британские дела.

Вслед за подавлением мятежа начались гонения на жителей горных частей Шотландии. Горцев обвинили в недостаточной лояльности, многих казнили, еще большее их число пересилили в равнинную часть страны, используемый ими в быту древний гэльский язык был запрещен для преподавания в школах, запретили также печать гэльских книг.

При этом Шотландия оказалась в авангарде европейской научной мысли. Достаточно вспомнить, что именно в Шотландии в неспокойном 18 веке жили и работали актуальный и по сей день экономист Адам Смит и мыслитель Дэвид Юм, чьи работы оказали влияние на мировоззрение Альберта Эйнштейна.

И Смит, и Юм были лояльны британской короне. Как были лояльны ей сотни тысяч других шотландцев. Вообще, шотландцы стали чуть ли не главной движущей силой на пути Великобритании к мировому господствую. Именно в Шотландии строили лучшие суда для имперского флота, там же добывался уголь для паровых машин и было сосредоточено основное металлургическое производство. Лондон с удовольствием отправлял шотландцев в колонии в качестве солдат и администраторов.
"Англичане правили империей, но двигали ее вперед шотландцы", - описал сосуществование двух народов современный историк Том Дивайн.
Адам Смит / фото fee.org
К концу 19 века в Шотландии, как и в соседней Ирландии, оформилось свое движение автономистов. Они выступали не за независимость от Лондона, а за большую самостоятельность во внутренних делах. Основатели этих движений не без оснований полагали, что власть на местах скорее справится с внутренними проблемами, чем удаленные на сотни километров от Шотландии министры и парламентарии. Главной задачей, которую ставили перед собой объединения автономистов, было воссоздание отдельного шотландского парламента. Добиться этого они так и не смогли, но кое-какую память о себе оставили. Так, именно эти организации устроили сбор средств на строительство мемориала в память об Уильяме Уоллесе, который был возведен в 1869 году и до сих пор возвышается над городом Стерлинг.

Отдавая должное непримиримому борцу против лондонских монархов, шотландцы, вместе с тем, преданно этим монархам служили. Так, только в Первую мировую погибло около 150 тысяч из примерно четырех с половиной миллионов, живших к началу войны в империи шотландцев.

Как и ирландцы, шотландцы закончили ту войну в крайне революционном настроении. Только если первые весь свой революционный пыл направили в националистическое русло, то вторые отдавали предпочтение социализму. Одна из самых развитых в индустриальном плане частей империи оказалась также и родиной имперского рабочего движения. И в этом нет ничего удивительного. Война прошла, вместе с ней закончились и военные заказы, а вот на пересмотр условий труда работодатели идти не спешили. Их все устраивало.
"Друзья рабочие! С момента подписания перемирия было понятно, что кризис с трудоустройством неминуем, так как никаких шагов для того, чтобы обеспечить работой демобилизованных солдат и матросов, предпринято не было. Тысячи военных демобилизуются каждый день. Тем временем, больше ста тысяч гражданских рабочих уже уволено. Они безработные. И никакой работы для них нет. И есть только один выход: сократить число рабочих часов", - говорилось в воззвании шотландских социалистов, распространяемом уже через несколько недель после завершившего Первую мировую войну в ноябре 1918 года Компьенского перемирия.
Социалисты требовали сократить продолжительность рабочей недели с 54 часов до 40. Это должно было не только предотвратить увольнения уже работавших шотландцев, но и обеспечить трудоустройство тысяч вернувшихся с фронта людей.

Но корона ответила не изменением трудового законодательства, а танками. В шотландские города – в первую очередь, в индустриальный центр страны, город Глазго – были введены армейские части, в том числе, и бронетанковые. Смертей, к счастью, удалось избежать, но десятки человек оказались ранены после силового разгона демонстраций социалистов.

Столкновения с армией и полицией лишь укрепили уверенность шотландских революционеров в необходимости появления собственного национального парламента. В трудах и воззваниях социалистов межвоенного периода утверждается, что с помощью собственного законодательного собрания Шотландия куда скорее и со значительно меньшими экономическими потерями справилась бы с разного рода кризисами. Тема независимости, несмотря на удачный пример, добившейся демонтажа имперских органов власти Ирландии, шотландскими революционерами почти не поднималась.
Нефтяной завод в Броксберне, Шотландия, 1927
Увлекательная англофобия и спорная нефть
Существовавшие в легальном британском поле партии так и не смогли добиться даже символического самоуправления для шотландцев. Разочаровавшиеся в старых респектабельных политических силах автономисты в конце концов взялись за создание собственной партии. Зарегистрированная в 1934 году, она получила название Шотландской национальной, а своей задачей максимум объявила полную независимость родины от короны.
"Не традиции, а прецеденты", - вкратце описывал стратегию своей партии ее создатель Хью Макдиармид, говоря о том, что он не намерен повторять неудачный опыт предшественников, а строить партийную работу на совершенно новых принципах.
В националисты Макдиармид пришел из Коммунистической партии Великобритании. Его фамилия даже фигурировала в так называемом "Списке Оруэлла" - перечне подданных королевства, которые, по мнению писателя Джорджа Оруэлла, могли действовать в интересах Москвы и вредить Британии. Список, впрочем, был составлен Оруэллом и передан властям лишь в 1949 году, а обвинять Макдиармида в работе на врага начали за пятнадцать лет до этого, еще в год появления его новой партии.

И убежденные монархисты, и часть недавних соратников по соцлагерю увидели в Национальной партии Макдиармида новую нацистскую организацию, нацеленную на подчинение себе всей политики государства, сродни той, что несколько месяцев назад пришла к власти в Германии. Доходило даже до прямых обвинений в сотрудничестве с Гитлером. Надо сказать, что основания для таких подозрений, хотя и косвенные, но были – в рядах новой партии оказалось несколько заметных крайних националистов, да и сам Хью Макдиармид среди своих хобби называл англофобию. Но все же уставе Шотландской национальной партии не было никакого расизма и других экстремистских проявлений. Макдиармид и его товарищи не меряли никому черепа и не требовали справок о чистоте расы, как это делали немецкие нацисты. Они скорее были респектабельными политиками, чем помешанными на арийской крови штурмовиками.

Это, однако, не очень помогло новой силе. На первых своих выборах в 1935 году сторонники шотландской независимости получили меньше одного процента голосов.
Хью Макдиармид / фото scottishpoetrylibrary.org.uk
Второе дыхание партия шотландских националистов получила спустя тридцать лет после первых провальных выборов. В начале 1960-х правительство Соединённого королевства начало выдавать лицензии на добычу на шотландском шельфе Северного моря нефти и газа, запасы которых были обнаружены уже после Второй мировой войны. Добыча сырья в промышленных масштабах началась только в 1970-х, а к тому времени нефть и газ уже принесли выгоду Шотландской национальной партии. Сепаратисты развернули агрессивную кампанию за выход из состава Великобритании под лозунгом "Это шотландская нефть". Главный довод в пользу независимости тогда у сепаратистов основывался на экономике: углеводороды добываются на шотландской территории, а доходы от их продажи делятся между всеми жителями королевства. Не честнее ли будет, задавали вопрос сторонники независимости, оставлять все эти деньги шотландцам, которых и тогда было и сейчас насчитывается около 10% от всего населения Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии?

И у националистов получилось. На выборах 1974 года они получили треть всех голосов шотландцев и 11 мест в королевском парламенте. А там – убедили старые партии провести референдум о создании в Шотландии собственного парламента. Этот шаг был необходим для постепенного мирного обретения независимости. Референдум прошел в 1979 году. Согласно его условиям, Шотландия получила бы свой парламент, если бы в поддержку этой идеи высказались бы 40% избирателей или больше. Референдум был провален из-за низкой явки, Шотландская национальная партия потеряла большинство своих мест в парламенте, а знамя лидеров сепаратизма на время перехватили подпольные боевые группы.
Референдум о независимости Шотландии, 2014
Эхо войны, грохот революции
Террористические группировки шотландских сепаратистов начали появляться еще на рубеже 1960-х и 1970-х. Предводителями их обычно становились романтики, бредившие созданием независимой социалистической Шотландии. Один из них – Мэтт Лигэйт – переводил на гэльский язык работы Мао и строил планы реорганизации общества на бесклассовой основе. Деньги на это Лигэйт и товарищи зарабатывали ограблениями банков. Правда, продолжалось это не очень долго. В 1971 всю группу накрыли, а ее лидера приговорили к 24 годам заключения.

Но место разгромленной группы быстро заняли другие. В 1971 году неизвестные взрывают бомбу в Эдинбургском замке. Потом взрывные устройства срабатывают на нефтепроводах и радиовещательных вышках. В 1981 году группа "Коммандо темного урожая" собрала зараженную спорами сибирской язвы почву на одном из удаленных островов, где в ожидании нападения Гитлера в 1941 году британская армия экспериментировала с биологическим оружием. Эту почву сепаратисты подбросили в офисы властей в Шотландии, в отель, в котором проходил съезд Консервативной партии, и под дверь исследовательской лаборатории, чтобы ученые подтвердили, что земля действительно содержит смертельно опасные споры.

Но самой известной из таких групп была и остается та самая Шотландская национальная освободительная армия, с рассказа о рассылке участниками которой отравленной водки начинается этот текст. Известная также как "Тартановая армия" (тартан – это рисунок из разноцветных пересекающихся линий, традиционно используемый в шотландских килтах), эта организация вполне может побороться за звание самой мирной из всех террористических групп. На ее счету – сотни терактов, обычно - упомянутые ранее рассылки бомб. От этих бомб пострадал лишь один человек – секретарь одного из политиков, на чей адрес пришел заминированный конверт, получил легкие ранения, когда вскрыл послание. Несмотря на отсутствие погибших и серьезно пострадавших в этих терактах, полиция регулярно ловит, а суд – отправляет за решетку людей, причастных к деятельности SNLA.
Члены одной из террористических групп позируют с мечом Уоллеса, который был украден 2 мая 1972 года
В среде легальных шотландских сепаратистов принято не просто открещиваться от боевых групп, а причислять их к прямо противоположному лагерю – пробританским провокаторам, ставящим перед собой цель выставить всех сторонников шотландской независимости террористами и бандитами.

При этом политикам удалось добиться куда большего, чем террористам – на повторном референдуме о самоуправлении в 1997 году уже большинство шотландцев поддержало идею создания собственных парламента и правительства. Эти органы власти позже "продавили" в Лондоне согласие на референдум о полной независимости Шотландии. Он прошел в 2014 году, и сепаратисты на нем проиграли, недобрав всего лишь нескольких процентов голосов.

Это референдум прошел до того, как британцы голосовали за или против выхода из состава Евросоюза. На европейском референдуме подавляющее большинство шотландцев отдали свои голоса за то, чтобы остаться в ЕС. Однако их оказалось недостаточно для того, чтобы удержать Соединенное королевство в Европе. И после того, как британское правительство взяло курс на прощание с ЕС, у шотландских сепаратистов появился новый шанс на обретение независимости. И использовать этот шанс, скорее всего, доведется политикам, а не боевикам. Так, в правительстве Шотландии не скрывают намерений провести повторный референдум, но пока не спешат с его организацией. Министры говорят, что для организации голосования необходимо дождаться выхода королевства из ЕС. Но похоже, дело еще и в том, что, согласно социологическим исследованиям, сторонников союза с Лондоном в Шотландии все еще больше тех, кто склоняется к полной независимости. Совсем ненамного – примерно на 4% - но все-таки больше.
Made on
Tilda