Воинственность обитателей севера Британии была воспета еще древнеримскими поэтами, в частности, Вергилием. Римляне, завоевавшие большую часть Британии в начале новой эры, так и не смогли полностью подчинить себе те земли, которые позже стали называться Шотландией. Тамошнее население – пикты (по самой распространенной версии, это слово восходит к латинскому глаголу picti, что означает "рисовать" или "раскрашивать" и отсылает к традиции этого народа наносить на свою кожу яркие рисунки) настолько отчаянно сопротивлялись завоевателям, что пришельцы с Апеннинского полуострова всерьез считали туземцев выходцами из Скифии. Скифы, жившие, в том числе, на территории нынешней Украины, в представлениях римлян были самыми жестокими и нецивилизованными из всех народов планеты. Завоеватели просто не могли поверить, что существует сразу два народа, столь отчаянно сопротивляющихся Риму, поэтому и породнили скифов с пиктами. Последние, кстати, не давали римлянам покоя и на тех британских землях, которые были включены в состав империи. Постоянные набеги пиктов вынудили римскую провинцию Британия отгородиться от врагов огромной стеной – Адриановым валом. Эта стена, протянувшаяся от Северного моря до Ирландского и буквально разделившая остров на две части, не совпадает в точности с границей между современными Англией и Шотландией, но проходит совсем недалеко от нее.



Конечно, во времена римского владычества никакой Шотландии не было, как не было еще и самих шотландцев. Этот народ появился после нескольких веков смешения, завоевания и ассимиляции других народов. Кроме пиктов, в этом процессе участвовали пришлые норманны и англы, а также коренные обитатели Британских островов – кельтские народности бритты и гэлы. Последних римляне звали scotti - от этого латинского наименования и родилось современное название страны – Шотландия, страна скоттов. Существует несколько версий происхождения этого названия, одна отсылает к греческому scotos, что значит "мрак", другая - к собственно гэльскому языку, в котором похожее по звучанию слово означало орду или толпу. Еще одна древняя легенда утверждает, что название это произошло от имени мифической египетской принцессы Скоты, ушедшей из царства своего отца Рамсеса Второго на поиски новой родины, которую в конце концов обрела на Британских островах.

