Другие евреи: кто такие самаритяне, и какое отношение они имеют к Украине

Самаритяне веруют в
Яхве, чтут день субботний, соблюдают закон Моисея, их священная книга зовется Торой, здание,
в котором эту книгу читают на общих собраниях, - синагогой. Но при этом самаритяне - не
евреи. Одно из фундаментальных отличий двух религий заключается в разных взглядах на то, где
именно находился Храм Соломона. Евреи уверены, что Храм стоял в самом центре Иерусалима,
даже холм, где он, по их мнению, был возведен, называют Храмовой горой.
Самаритяне же считают, что в Иерусалиме была возведена подделка, у остатков которой,
известных как Стена плача, молятся заблуждающиеся иудеи. В самаритянской версии священной
истории попавший под враждебное влияние царь Давид построил нечестивую копию Дома Яхве в
языческом Иерусалиме. Настоящий же Храм Соломона, расскажет любой самаритянин, был построен
у древнего города Сихема - первой столицы Израильского царства. Самого Сихема давно нет.
Вероятнее всего, город был до основания разрушен во время Первой Иудейской войны,
прокатившейся по Святой земле в І веке до н.э. и предпринятой в попытке избавиться от
римского владычества. А вот место, на котором стоял Храм, сохранилось. Это тоже холм,
причем, довольно высокий. Его называют горой Геризим. До того, как стать местом расположения
Дома господня, Геризим в представлении самаритян была той самой горой, откуда Всевышний взял
глину для создания первого человека, причалом для Ноева ковчега и вершиной, на которую
взбирался Моисей для получения десяти божественных заповедей.