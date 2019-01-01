Другие евреи: кто такие самаритяне, и какое отношение они имеют к Украине

Вражда закончилась после изгнания римлянами евреев из Израиля и уничтожения иерусалимского Храма в 70 году н.э. Избежавшие изгнания самаритяне к тому времени были заметным ближневосточным народом, насчитывавшим около полумиллиона человек. Самаритяне расселялись по всему востоку Римской империи и даже за ее пределами. Их общины процветали в Дамаске, Каире, Алеппо, Газе и во многих других городах.



Но в шестом веке после попыток насильственного обращения самаритян в христианство императором Юстинианом, число представителей этого народа начало стремительно снижаться. Многие были убиты в ходе подавления римлянами религиозных восстаний. Кто-то - принял веру римских правителей, после того, как те разрушили самаритянские синагоги и запретили самаритянам занимать государственные должности, передавать собственность по наследству не-христианам и искать справедливости в суде.



Положение общины улучшилось после мусульманского завоевания Святой земли. Но и арабы, неуверенные в том, что самаритян можно отнести к упомянутым в Коране "людям писания" (к ним относятся христиане, иудеи и загадочные сабии), со временем все активнее склоняли представителей древнего народа к принятию новой веры. На этот раз - мусульманской. Постепенно самаритянские общины исчезли с карты Ближнего Востока и после XV века единственным местом, где еще можно было встретить этих людей стал палестинский Наблус. Вообще-то, этот город был основан римлянами как Неаполь, то есть "новый город", на месте разрушенного старого Сихема. Но арабы переделали название на свой лад. И именно под ним город известен и по сей день. В нем, на территории Палестинской автономии, и сейчас живут около четырехсот самаритян - половина всех представителей этого народа. Еще примерно столько же самаритян живет в израильском Тель-Авиве.

