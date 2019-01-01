За три с лишним
столетия кофе, без преувеличения, захватил весь мир. Как результат, сегодня в мире ежегодно
выпивают более 500 миллиардов чашек отвара из кофейных ягод.
Впрочем, знаете ли
вы, какую серию приключений должно пережить кофейное зерно, чтобы в итоге стать напитком в
вашей чашке?
Сегодня Украина традиционно входит в различные рейтинги по
количеству открытых кофеен.
Однако, первыми, кто развил в нашей стране культуру потребления кофе "с собой" — была компания МакДональдз.
Ежегодно в ресторанах сети в Украине потребляется около 420 тонн кофе. Несмотря на такую
популярность, некоторые факты о кофе McCafe вас до сих пор смогут удивить.
Спецпроект РБК-Украина при поддержке МакДональдс посвящен интересным фактам о кофе McCafe, а также о нашей любви к этому напитку.