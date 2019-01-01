Кофе — напиток, без которого миллионы украинцев не представляют свою жизнь. Кто-то не может жить без чашки эспрессо утром, кое-кто любит выпить американо после обеда, кто-то предпочитает капучино или латте.



Как бы там ни было, многие исследования подтверждают, что кофе богат антиоксидантами, которые защищают наши клетки от токсинов, химикатов и воспаления.



Как результат, напиток улучшает память, настроение, скорость реакции, внимание и способность к концентрации, а еще приносит удовольствие и бодрит.



Если вы чувствуете запах бумаги, дыма, пережаренных зерен — скорее всего, кофе некачественный, или неправильно обжарен и приготовлен.



Кроме того, при потреблении должен быть баланс базовых вкусов. Всего их пять: сладкий, соленый, горький, кислый, умами. Также стоит обратить внимание на привкус, который должен быть приятным.



Последнее, на что стоит обращать внимание — послевкусие, которое длится несколько дольше, и тоже должно быть деликатным и нежным. Именно таким сбалансированным вкусом и послевкусием обладает кофе McCafe.

