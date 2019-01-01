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6 фактов о кофе в МакДональдз, которые вас удивят

За три с лишним столетия кофе, без преувеличения, захватил весь мир. Как результат, сегодня в мире ежегодно выпивают более 500 миллиардов чашек отвара из кофейных ягод.

Впрочем, знаете ли вы, какую серию приключений должно пережить кофейное зерно, чтобы в итоге стать напитком в вашей чашке?

Сегодня Украина традиционно входит в различные рейтинги по количеству открытых кофеен. Однако, первыми, кто развил в нашей стране культуру потребления кофе "с собой" была компания МакДональдз. Ежегодно в ресторанах сети в Украине потребляется около 420 тонн кофе. Несмотря на такую популярность, некоторые факты о кофе McCafe вас до сих пор смогут удивить.

Спецпроект РБК-Украина при поддержке МакДональдс посвящен интересным фактам о кофе McCafe, а также о нашей любви к этому напитку.
Факт №1. Бленд со вкусом малины и шоколада
Кофе McCafe – это 100% арабика. В отличие от робусты, арабика имеет более мягкий вкус и содержит меньше кофеина, а значит – действует на организм более деликатно.

Индивидуально созданный для потребителей в Украине бленд состоит из зерен из Колумбии (80%) и Бразилии (20%). Кофе для сети выращивают на плантациях высоко в горах, арендованных специально под сеть McDonald's в этих странах.
Интересный факт. Зерна, из которых делают кофе – на самом деле обжаренные семена фрукта, который называют кофейная вишня. Если такую вишенку раскусить, внутри вы найдете две сплющенные косточки-семена.
Обжаривание – самый сложный и ответственный этап обработки кофейных зерен. Обжариваются зерна в Нидерландах.

McCafe имеет более мягкий вкус вследствие светлой степени обжарки.

Основные ноты вкуса McCаfe – малина и шоколад, поэтому кофе характеризуется насыщенностью и небольшой кислинкой.
Факт №2. Кофе McCafe выращивают без ущерба окружающей среде
Качество и экологичность кофе McCafe отмечены несколькими международными сертификатами, один из которых – сертификация плантаций Rainforest Alliance.

Сертификат этой организации гарантирует, что под посадку продукции не вырубаются тропические леса. Кофе на таких плантациях выращивают без ущерба окружающей среде, а сотрудники фермы социально защищены и получают достойную заработную плату.

Таким образом, товарный знак Rainforest Alliance Certified на пакете кофе McCafe способствует экологической ответственности, социальной справедливости и экономической жизнеспособности фермерских сообществ. Покупая кофе McCаfe вы, тем самым, также помогаете поддерживать положительное влияние на окружающую среду и улучшать качество жизни фермеров.
Интересный факт. Высота кофейного дерева – чуть более 9 м. Но поскольку плоды удобнее собирать из низких насаждений, высота кофейных деревьев редко превышает 3 м. Одно дерево кофе живет около 60-70 лет. Зеленые (необжаренные) бобы могут до года сохраняться в сухом прохладном месте практически не теряя своих вкусовых качеств.
Факт №3. Для каждого напитка свой степень помола
Для получения сбалансированного вкуса в МакДональдс создана специальная комбинация различных степеней помола отдельно для каждого вида кофейного напитка.

Например, в случае слишком крупного помола выделится аромат, но напиток будет разбавлен, в случае слишком мелкого – кофе будет горчить.

После открытия пачки кофейные зерна в кофемашине хранятся не более 4-х часов. Если больше – зерна утилизируются. Срок годности кофе в неоткрытой упаковке – не более 1 года.

Кофе McCafe транспортируют в специальных пачках с обратным клапаном, поэтому он максимально долго остается свежим и ароматным.
Факт №4. Единые стандарты приготовления McCafe
В разных уголках Украины кофе McCafe готовят по единым стандартам.

Во-первых, кофе готовят в швейцарских кофемашинах. Все процессы приготовления настраиваются кофейными экспертами по единым стандартам. Где бы вы ни находились – в Киеве, Харькове или Днепре – кофе будет одинакового вкуса.

Во-вторых, на качество McCafe не влияет настроение сотрудников или их вкусовые предпочтения. Качество кофе в ресторанах МакДональдс контролируют около 1000 человек, среди которых эксперт по качеству кофе; отдел гарантии качества; менеджеры ресторана в течение рабочего дня; сервисная компания.

В-третьих, кофе в МакДональдс имеет четкие временные стандарты приготовления. Только представьте, приготовление латте занимает 42 секунды, американо – 46, а вкусного капучино – всего 30 секунд!
Интересный факт. Слово "капучино" – результат нескольких смешиваний языков и относится к монахам-капуцинам. Сapuccio – от "капот" – элемент одежды монаха. Первое зафиксированное документальное упоминание термина "капучино" относительно кофе – это 1948 год, книга о Сан-Франциско. Но в чем же связь кофе и монахов? Кофе темный, как одежда монаха, а "шапочка" взбитых сливок напоминает цвет его волос.
Факт №5. Самый популярный напиток среди украинцев в заведениях МакДональдс латте
Наиболее популярным среди клиентов МакДональдс является так называемый "белый кофе" (с молоком). На первом месте – латте, на втором – капучино, затем американо с молоком.

Утром украинцы больше склонны употреблять "черный кофе", тогда как после обеда - кофе с молоком. И это понятно, ведь кофе тонизирует и наполняет энергией.

Интересно, что для "белого кофе" в МакДональдс используется только натуральное молоко жирностью 3,2%. Как известно, более жирное молоко придает пенке сладкий привкус.

Интересный факт. Кофе "Американо" появился во время Второй мировой войны в Италии. Солдаты из Америки не могли пить крепкий итальянский кофе, да еще и такого маленького объема, как пьют итальянцы, поэтому просили разбавлять его водой.
Факт №5. На вкус кофе влияет качество воды
К качеству воды в МакДональдс относятся с особым вниманием. В каждом ресторане установлена многоступенчатая система фильтрации воды, поскольку от этого зависит вкус напитка.

Перед тем как попасть в кофемашину, вода проходит несколько этапов очистки: грубой очистки, смягчение воды, обратный осмос, нано и угольную фильтрацию и грубую очистку.
Интересный факт. Один из самых дорогих кофейных напитков – "копи лювак". Это кофе из испражнений похожего на кота животного – азиатской пальмовой циветты. Кофейные ягоды ферментируются, пока проходят через пищеварительный тракт животного, после чего их собирают и продают. Полукилограммовый пакет таких зерен в элитных магазинах может стоить до 700 долларов.
Кофе — напиток, без которого миллионы украинцев не представляют свою жизнь. Кто-то не может жить без чашки эспрессо утром, кое-кто любит выпить американо после обеда, кто-то предпочитает капучино или латте.

Как бы там ни было, многие исследования подтверждают, что кофе богат антиоксидантами, которые защищают наши клетки от токсинов, химикатов и воспаления.

Как результат, напиток улучшает память, настроение, скорость реакции, внимание и способность к концентрации, а еще приносит удовольствие и бодрит.

Если вы чувствуете запах бумаги, дыма, пережаренных зерен — скорее всего, кофе некачественный, или неправильно обжарен и приготовлен.

Кроме того, при потреблении должен быть баланс базовых вкусов. Всего их пять: сладкий, соленый, горький, кислый, умами. Также стоит обратить внимание на привкус, который должен быть приятным.

Последнее, на что стоит обращать внимание — послевкусие, которое длится несколько дольше, и тоже должно быть деликатным и нежным. Именно таким сбалансированным вкусом и послевкусием обладает кофе McCafe.
Материал подготовлен при поддержке МакДональдс
Текст и фото подготовлены редакцией РБК-Украина
rbc.ua, 2021
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