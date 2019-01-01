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Спецпроект РБК-Украина
Go green.
Почему будущее за "зеленой" энергетикой?
Глобальное потепление на глазах меняет климат нашей планеты. Стихийные бедствия уже возникают в тех регионах, где о них никогда не слышали.

По данным Всемирной метеорологической организации, температура воздуха в феврале текущего года в Северной Америке была гораздо ниже средних показателей за последние 30 лет. А в Арктике, Северо-Западной Африке, на юге Европы и в Китае – намного выше средних показателей. Ученые призывают как можно скорее разработать конкретные меры, которые могли бы остановить глобальное потепление и худшие проявления изменений климата.

Среди первоочередных мер эксперты ООН предлагают сократить к 2050 году выбросы СО2, создающие парниковый эффект в атмосфере, и достичь углеродной нейтральности.
Что такое углеродная нейтральность?
Углеродная нейтральность предполагает уравновешивание выбросов путем удаления из атмосферы парниковых газов.

Углеродная нейтральность не означает, что выбросы парниковых газов будут сведены к нулю – главное, чтобы объем выбрасываемого СО2 не превышал его объема, поглощаемого природой, в частности лесами и океанами. Тогда парниковые газы не будут попадать в атмосферу. Это понятие еще называют "нетто-нулевой эмиссией".
Адепты зеленого курса
В 2019 году Европейская комиссия представила Европейский зеленый курс – дорожную карту по обеспечению устойчивости экономики ЕС за счет преодоления климатического кризиса путем сокращения выбросов СО2, эффективного использования ресурсов, перехода на чистую экономику и замедление изменения климата.
В Европе Зеленый курс уже имплементируется, причем европейцы в соответствии с дорожной картой пересматривают свои "зеленые цели", ставят амбициозные показатели, увеличивают бюджеты на это и активно работают над новыми климатическими законами и политиками.
Новая европейская повестка – это не просто об уменьшении выбросов парниковых газов или отказе от пластика. Это в первую очередь – о большой экономической трансформации, которая будет сопровождать такой переход.
О намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году уже объявили Европейский союз, Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще более 110 стран. Китай заявил, что сделает это до 2060 года.
#UA: Green Deal –
быть или не быть?
Правительство Украины заявило о намерении присоединиться к Европейскому зеленому курсу, но в стране по-прежнему нет для этого четкой стратегии. В то время как на кону экономическая устойчивость страны и перспективы ее роста. Европейский зеленый курс – это комплекс возможностей для развития новых отраслей, технологий и опыта, а также поиска новых ниш на европейском рынке и установления новых партнерских отношений.

Поддержка Украиной целей Green Deal является практической реализацией евроинтеграционного вектора развития и подтверждением того, что государство разделяет европейские ценности. Инвестиции в реализацию Украиной зеленой политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу: она станет более энергоэффективной и инновационной.

То, как страна и бизнес реагируют и предпринимают шаги к реализации этой программы, и является свидетельством готовности войти в европейское содружество. Речь идет об изменении культуры и ценностей, об изменении культуры потребления, и в первую очередь – культуры потребления энергоресурсов.
Рекорды "зеленой" генерации
Синонимом современного производства электроэнергии стала "зеленая" энергетика – чистая, энергоэффективная и возобновляемая. На протяжении многих лет страны мира ведут неофициальное соревнование: кто сможет дольше всех обеспечивать своих потребителей энергией из возобновляемых источников.

В 2020 году доля ВИЭ в генерации стран ЕС впервые в истории обогнала все другие источники энергии: на ВИЭ пришлось 38% общей генерации, тогда как доля традиционной электроэнергетики составила 37%.

А уже марте 2021 года в Европе зафиксировали новый исторический максимум производства электроэнергии от объектов генерации на основе ветра – 2 787 ГВт⋅ч за 24 часа. Рекорд был установлен 11 марта 2021 года по данным международной ассоциации WindEurope.

Возобновляемая энергия ветра обеспечила 28,9% суточного спроса на электроэнергию. При этом наибольшая доля была зафиксирована в Дании – 89%. Лидером производства электроэнергии из ветра за сутки стала Германия – 1 022 ГВт⋅ч. Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) зафиксировала 122,9 ГВт на пике производства ветровой электроэнергии.
А как обстоит ситуация в Украине?
Возобновляемая энергетика Украины находится в стадии роста, структурных и регуляторных преобразований: установленная мощность генерации из возобновляемых источников энергии увеличилась с 2 ГВт в 2018 году до 7,7 ГВт в 2020 году. Потенциал дальнейшего роста составляет до 15 ГВт в 2030 году.

Самой крупной ветроэлектростанцией в Украине остается ДТЭК Ботиевская ВЭС. Она также входит в пятерку крупнейших в Центральной и Восточной Европе. В 2020 году ВЭС сгенерировала в энергосистему Украины 607 млн кВт⋅ч – этого достаточно, чтобы обеспечивать электричеством 306,5 тысяч домохозяйств в течение года. Генераторы ветропарка позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу примерно на 730 тысяч тонн СО2, что приравнивается к выбросам 365 тысяч автомобилей ежегодно.
7,7 ГВт
установленная мощность объектов ВИЭ в 2020 году
10,9 ТВт⋅ч
генерация ВИЭ в 2020 году
10,9%
доля ВИЭ в производстве электроэнергии в 2020 году
11,5 млн тонн
сокращение выбросов СО2 благодаря работе зеленых электростанций в 2020 году в Украине
Правда и мифы о ветровых и солнечных станциях
Люди часто воспринимают что-то новое враждебно. Так произошло и с "зеленой" энергетикой, вокруг которой появилось бесчисленное количество мифов. Среди наиболее распространенных – ветровые электростанции шумят, работают только 30% времени, а также негативно влияют на животных и птиц. В действительности ситуация обстоит совсем по-другому.
Работают до 98% времени
Современные ветровые турбины готовы вырабатывать электроэнергию 98% времени работы турбины, а объем производимой энергии зависит от скорости ветра. Ветроэлектростанции работают даже при слабом ветре (3 м/с) и в дождь, а небольшой объем производимой в таких условиях энергии уравновешивается запасами энергии, произведенными при более благоприятных погодных условиях.
Шум не громче звука холодильника
Шум от промышленной ветровой турбины в непосредственной близости к генератору по количеству децибел не превышает шума работающего трактора. При этом уровень громкости снижается по мере удаления от ветровой турбины. На расстоянии 400 метров уровень звука соответствует шуму обычного бытового холодильника. Причем шум от нескольких ветровых турбин не суммируется.
Влияние на животных и птиц
Ветровые электростанции располагают в отдалении от мест миграции и гнездования птиц. Для того, чтобы определить маршрут миграции, за год до начала строительства нового объекта проводятся исследования, которые помогают оберегать популяции животных, птиц и летучих мышей. Учеными доказано и временем проверено – на жизнь животных и птиц наличие ветряков не влияет.
Какие земли используют для солнечных электростанций?
Традиционно солнечные электростанции строят на непригодных для земледелия участках, таких, например, как территории отработанных карьеров. Чтобы оптимизировать использование площади и получить от нее максимум пользы, на станциях появилось новое направление – агровольтаика. Она позволяет совмещать выработку солнечной энергии и повторное использование земельных ресурсов на одном и том же участке. Например, на территории Никопольской СЭС высажены растения-медоносы, которые вырабатывают повышенное количество нектара и пыльцы, а также увеличивают сбор меда для ближайших пасек в районе станции.
Молнии и солнечные панели
Один из самых распространенных мифов о солнечной энергетике – солнечные электростанции (СЭС) притягивают молнии. На самом деле риск попадания молнии непосредственно в панель является минимальным, а причиной удара молнии может стать любой проводник, например дерево или металлические конструкции.

Чтобы нивелировать попадания молний в СЭС, на солнечных объектах устанавливаются системы молниезащиты – молниеприемники, токоотводы и заземлители. Они являются обязательными и без их установки СЭС не могут быть введены в эксплуатацию.
Развитие сектора возобновляемых источников энергии напрямую зависит от развития всего энергетического сектора страны. Энергия из возобновляемых источников в Европе – это не столько тренд, зеленая визия или способ сокращения выбросов СО2, сколько план по замещению существующей традиционной генерации электроэнергии. И будущее – за новыми экологически чистыми мощностями из возобновляемых источников.