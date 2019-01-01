Правительство Украины заявило о намерении присоединиться к Европейскому зеленому курсу, но в стране по-прежнему нет для этого четкой стратегии. В то время как на кону экономическая устойчивость страны и перспективы ее роста. Европейский зеленый курс – это комплекс возможностей для развития новых отраслей, технологий и опыта, а также поиска новых ниш на европейском рынке и установления новых партнерских отношений.



Поддержка Украиной целей Green Deal является практической реализацией евроинтеграционного вектора развития и подтверждением того, что государство разделяет европейские ценности. Инвестиции в реализацию Украиной зеленой политики ЕС приведет экономику страны к технологическому прогрессу: она станет более энергоэффективной и инновационной.



То, как страна и бизнес реагируют и предпринимают шаги к реализации этой программы, и является свидетельством готовности войти в европейское содружество. Речь идет об изменении культуры и ценностей, об изменении культуры потребления, и в первую очередь – культуры потребления энергоресурсов.

