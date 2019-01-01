Глобальное потепление на
глазах меняет климат нашей планеты. Стихийные бедствия уже возникают в тех регионах, где о
них никогда не слышали.
По данным Всемирной метеорологической организации,
температура воздуха в феврале текущего года в Северной Америке была гораздо ниже средних
показателей за последние 30 лет. А в Арктике, Северо-Западной Африке, на юге Европы и в
Китае – намного выше средних показателей. Ученые призывают как можно скорее разработать
конкретные меры, которые могли бы остановить глобальное потепление и худшие проявления
изменений климата.
Среди первоочередных мер эксперты ООН предлагают сократить к
2050 году выбросы СО2, создающие парниковый эффект в атмосфере, и достичь углеродной
нейтральности.