ДТЕК Нафтогаз був заснований навесні 2011 року. За 10 років розвитку й зростання із нікому невідомого гравця на ринку компанія перетворилася на лідера всього приватного газовидобутку України та одного з найбільших платників податків у галузі, сплативши за весь час більше 30 млрд грн податків до бюджету. За рівнем своєї технологічності та інноваційності нафтогазовий бізнес ДТЕК можна справедливо вважати взірцем для всього нафтогазового ринку України. Завдяки залученню найновіших світових технологій, а також постійному вдосконаленню операційних процесів, компанія з року в рік демонструє зростання видобутку природного газу. Із нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості ми розповімо про феномен ДТЕК Нафтогаз та основні здобутки компанії, які доводять, що енергетична незалежність України є реальною перспективою.

