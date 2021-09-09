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Спецпроект
ДТЕК НАФТОГАЗ:
10 РОКІВ УСПІХУ
ДТЕК Нафтогаз був заснований навесні 2011 року. За 10 років розвитку й зростання із нікому невідомого гравця на ринку компанія перетворилася на лідера всього приватного газовидобутку України та одного з найбільших платників податків у галузі, сплативши за весь час більше 30 млрд грн податків до бюджету. За рівнем своєї технологічності та інноваційності нафтогазовий бізнес ДТЕК можна справедливо вважати взірцем для всього нафтогазового ринку України. Завдяки залученню найновіших світових технологій, а також постійному вдосконаленню операційних процесів, компанія з року в рік демонструє зростання видобутку природного газу. Із нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості ми розповімо про феномен ДТЕК Нафтогаз та основні здобутки компанії, які доводять, що енергетична незалежність України є реальною перспективою.
БУРІННЯ
За 10 років фахівці ДТЕК Нафтогаз стали експертами у багатьох галузях. Одна із них – глибоке буріння. Мало хто може конкурувати із експертизою компанії в цій сфері. Застосувавши весь здобутий досвід та найсучасніші на той час бурові технології, у 2015 році компанія збудувала на Семиренківському родовищі свердловину глибиною 6750 м. До сьогодні вона залишається найглибшою діючою експлуатаційною свердловиною у Східній Європі. Серед інших бурових здобутків компанії можна назвати і рекорд зі швидкості буріння. У 2019 році компанія пробурила свердловину глибиною майже 5,5 тис. м лише за 3,5 місяці. Таких темпів буріння ще не вдавалося продемонструвати жодній компанії в Україні.
ТЕХНОЛОГІЇ
Технології є основою не лише буріння, а й видобування на підготовки вуглеводневої сировини. За рівнем технологічності нафтогазову галузь часто порівнюють із космічною, адже працювати на глибинах в багато кілометрів – майже настільки ж складно, як і запускати об'єкти в космос. Усвідомлюючи важливість технологічного розвитку для успіху на ринку, ДТЕК Нафтогаз у 2017 році створив Технологічний центр – структуру, що веде пошук, підбір і адаптацію найновіших світових технологій для їх упровадження в операційну діяльність бізнесу. Зараз же, відповідаючи на виклики сьогоднішнього дня, компанія розвиває Нафтогазовий технологічний хаб ДТЕК. Основне завдання ТехноХабу – залучення найновіших, недоступних в Україні технологій задля стратегічного розвитку нафтогазового бізнесу через розвиток розгалуженої мережі локальних і міжнародних партнерств.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ
У сьогоднішніх реаліях, коли доводиться працювати з величезними масивами даних, а будь-яка помилка має надзвичайно високу ціну, ДТЕК Нафтогаз широко застосовує цифрові технології на всіх етапах виробництва – від геологорозвідки до підготовки готової продукції. Загальні інвестиції в цифровізацію бізнесу склали вже більше 300 млн грн. Ще у 2016 році компанія розробила і впровадила автоматизовану систему оперативно-диспетчерського управління, що дозволяє відстежувати всі виробничі процеси дистанційно в режимі реального часу. Система покликана зменшити технологічні втрати, оптимізувати строки капітальних ремонтів свердловин та підвищити контроль над промисловою та екологічною безпекою виробництва. У цьому році ДТЕК Нафтогаз завершив роботу над створенням інтегрованої системи цифрових двійників родовищ, що дозволить моделювати виробничі операції та відстежувати при цьому можливі зміни параметрів родовищ. Це дозволить ще більше підвищити ефективність прийняття рішень та операційну ефективність.
ВИДОБУТОК
За період свого розвитку ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток на родовищах більше, ніж у 3 рази. У 2020 році компанія видобула більше 1,8 млрд м3 газу, залишивши далеко позаду всі інші приватні компанії. Це стало абсолютним рекордом приватного газовидобутку в Україні та збільшило частку ДТЕК Нафтогаз у загальнонаціональному видобутку до 10%. У 2021 році команда нафтогазового бізнесу ДТЕК поставила перед собою ще більш амбітну мету – 2 млрд м3 природного газу.

У досяжності цієї мети немає жодних сумнівів – у вересні компанія досягла рекордного добового видобутку, перетнувши межу в 6 млн м3. У найближчі 5 років компанія планує збільшити видобуток газу ще принаймні вдвічі. Крім цього, серед стратегічних планів бізнесу – почати видобуток нафти, що забезпечить продуктову диверсифікацію згідно стратегії розвитку.
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Завдяки високому рівню технологічності ДТЕК Нафтогаз не лише збільшує видобуток українського газу, а й постійно підвищує екологічність своєї операційної діяльності. У 2017 році компанія вперше в Україні застосувала технологію безамбарного буріння, що відповідає найвищим міжнародним стандартам екологічності в газовидобувній галузі. Безамбарне буріння дозволяє мінімізувати вплив на навколишнє середовище в процесі буріння свердловин. А у 2020 році застосувала технологію «зеленої» сейсміки. На своїх виробничих об'єктах ДТЕК Нафтогаз регулярно проводить моніторинг стану атмосферного повітря, ґрунту й води. Загалом же у охорону праці, промислову безпеку та охорону навколишнього середовища компанія інвестувала більше 300 млн грн. Турбота про навколишнє середовище є невід'ємною частиною ESG стратегії компанії.
ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ
Новим викликом сьогодення є зниження викидів парникових газів і декарбонізація в глобальних масштабах. Світові експерти відводять природному газу ключову роль у цьому процесі – він збудує місток до енергетики майбутнього та забезпечить поступовий перехід до «зеленої» енергії. ДТЕК Нафтогаз першим в українській нафтогазовій галузі розробив та почав реалізовувати дорожню карту з декарбонізації бізнесу. До 2025 року компанія облаштує родовища комплексами з вилучення СО2. Наразі фахівці працюють над техніко-економічним обґрунтуванням і проектною документацією. У процесі декарбонізації надзвичайно важлива роль держави. Зі свого боку, ДТЕК Нафтогаз, готовий долучатися до загальнодержавних проектів і ділитися своєю експертизою.
УРП
Завершення 2020 року стало знаковим для ДТЕК Нафтогаз – в останній день року, 31 грудня, компанія підписала угоду про розподіл продукції (УРП) по Зінківській площі. Підписання УРП з Державою стало важливою подією і логічним завершенням наймасштабнішого за всю історію України конкурсу УРП. Інвестиції компанії в геологорозвідувальні роботи лише на першому етапі складуть більше 1,2 млрд грн. Крім цього, УРП може стати першим в історії України кейсом ефективної співпраці приватного бізнесу з Державою задля нарощування видобутку газу і забезпечення енергетичної безпеки країни.
БОНДИ
У 2021 році ДТЕК Нафтогаз випустив євробонди і вийшов на міжнародний фінансовий ринок. Це ставить перед компанією нові вимоги щодо розкриття інформації та звітності, а також накладає додаткову відповідальність – за всіма проектами бізнесу пильно стежитимуть міжнародні інвестори, тож команда повинна демонструвати максимальну ефективність своєї роботи. Вихід на міжнародний фінансовий ринок має величезну перевагу – він відкриває перспективи залучення додаткових коштів для реалізації нових складних проектів.
ПАРТНЕРСТВО
Лідерство – це відповідальність, тому ДТЕК Нафтогаз виступає за соціально відповідальне ведення бізнесу. За роки своєї роботи компанія стала надійним партнером місцевих громад і системно інвестує в їх соціально-економічний розвиток. У регіонах присутності нафтогазовий бізнес ДТЕК реалізує проекти в рамках соціального партнерства. Крім цього, з 2020 року реалізує програму мінігрантів ДТЕК «Громада своїми руками», що стала додатковим дієвим інструментом залучення місцевого населення до покращення якості життя в громадах. За час виробничої діяльності ДТЕК Нафтогаз реалізував 160 соціальних проектів на суму понад 72 млн грн у громадах Полтавщини, де компанія веде свою діяльність.
КОМАНДА
За всіма досягненнями бізнесу стоять люди, які його вдосконалюють, зміцнюють і рухають вперед. Тому саме команда, за словами генерального директора ДТЕК Нафтогаз Ігоря Щурова, є найбільшим надбанням і цінністю компанії.

Компанія забезпечує своїм працівникам, крім комфортних умов роботи, можливості для постійного розвитку й зростання: до 40% працівників щорічно проходять навчальні програми, тренінги чи курси підвищення кваліфікації. ДТЕК Нафтогаз щорічно інвестує значні суми коштів у програми розвитку персоналу і широко використовує можливості корпоративного університету – Академії ДТЕК.
Тож вітаємо усю команду ДТЕК Нафтогаз із професійним святом та ювілеєм компанії, бажаємо нових досягнень і рекордів у майбутньому!
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