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Юрий Мацарский
Кремль и джихад: как война с кавказским подпольем ставит под угрозу безопасность всей
России
"Исламское государство" и другие джихадистские группировки ведут войну против России не только в Сирии, но и в городах РФ. Эта война во многом стала продолжением той, что уже не первое столетие, то затухая, то вспыхивая вновь, идет между властями и нежелающими подчиняться им российскими мусульманами.
Кавказский фронт
- И Европа вздрогнет, и Россия сдохнет, мы накроем всех вас гибельной волной, - говорится в, наверное, самом известном из созданных пропагандистами "Исламского государства" (ИГ) русскоязычном нашиде — речитативе с призывом к священной войне, читаемом нараспев, но без запрещенного строгим пониманием мусульманского закона музыкального сопровождения.
Немного неуклюжие рифмы распространенного осенью 2015 года нашида могли бы вызвать смех, если бы не кровавый видеоряд, сопровождающий речитатив: бойцы в черных одеждах режут глотки мужчинам со связанными за спиной руками и расстреливают безоружных пленников. Казненные - не россияне, это жители ближневосточных и североафриканских стран, но к моменту публикации нашида ИГ уже освоилось и на территории РФ.

Еще в конце 2014 года часть бойцов одной из джихадистских группировок Кавказа под названием "Дагестанский фронт" объявила о присоединении к "Исламскому государству". "Дагестанский фронт" долгое время был частью общего сепаратистского движения, действующего в северокавказских республиках РФ и ставящего своей целью создание на их территории независимого государства, управляемого по законам шариата - Эмирата Кавказ.

Но глава группировки Рустам Асельдеров в дни наиболее ярких побед ИГ в Сирии и Ираке, вероятно, посчитал строительство всемирного халифата более значимой задачей, чем создание кавказского эмирата. Он, вместе с рядом приближенных, принес присягу на верность главе "Исламского государства" Абу Бакру аль-Багдади.
- Эмир правоверных принял вашу присягу и назначил Абу Мухаммада Кадарского своим наместником в кавказском вилаяте (регионе) халифата, - ответил на клятвы дагестанцев представитель ИГ Абу Мухаммад аль-Аднани.
Абу Бакр аль-Багдади. Фото: albawaba.com
Эмиром аль-Аднани называет аль-Багдади, объявившего себя главой всех мусульман-суннитов мира, а Абу Мухаммад Кадарский - это имя, которое взял себе Асельдеров по названию дагестанского села Кадар, располагавшегося на территории самопровозглашенного в 1998 и ликвидированного год спустя джихадистского анклава.

Такого рода анклавы, возникавшие на Кавказе в течение 1990-х и в начале 2000-х годов, во многом повторили судьбу похожих территорий в Ираке, Афганистане и других странах исламского мира. Возникшие как разрозненные опорные пункты сопротивления властям, которые воспринимались многими верующими как враждебные исламу и оккупационные, со временем они были уничтожены полицейскими и армейскими силами. Но их бойцы позже стали кадровой основой для более мощных групп сопротивления. Таких как аль-Каида и "Исламское государство".

ИГ в период своего рассвета, пришедшегося на 2014-2015 годы, неоднократно заявляло о своих притязаниях на территорию России. Включение в состав нового халифата всех территорий со значительным мусульманским населением - а в России это не только Кавказ, но и Поволжье - объявлялось шагом, исключительно важным для достижения конечной цели. То есть, для подчинения всего мира. Тогда же ИГ начало вести себя сродни коммерческой сетевой структуре: его основные силы были заняты захватом все новых территорий в Сирии и Ираке, а в Азии, Африке и в России местные джихадисты объявляли себя частью большого халифата и продолжали борьбу с властями своих стран уже под флагом ИГ. Такого рода джихадистская "франшиза" была выгодна всем. "Исламское государство", благодаря формальному вхождению в нее все новых группировок из разных уголков планеты, приобретало все больший вес, укрепляло свой образ халифата, не просто нацеленного на мировое господство, а действительно идущего к этому господству. Влившиеся же в ИГ группы, несмотря на то, что не получали от "большого" халифата финансовой помощи и часто даже не координировали с руководством "Исламского государства" свои действия, в глазах противников превращались в часть исключительно опасной глобальной джихадистской сети.
Первая чеченская война
До ИГИЛ
Отношения центральных властей России с мусульманским населением страны никогда не были простыми. Достаточно вспомнить бесконечные военные экспедиции 19-го века для "усмирению горцев" Кавказа или жестоко подавленное в 1916 году восстание казахов и киргизов, недовольных реквизицией их скота и запасов продовольствия для отправки на фронты Первой мировой войны. Но в новейшей истории в общественном российском сознании понятия "мусульманин" и "враг" стали во многом синонимичны. Произошло это не сразу - в первую чеченскую войну, начавшуюся в 1994 году, власти РФ еще боролись с "чеченскими сепаратистами" - именно этот или похожие на него обороты были в ходу в то время и у чиновников, и у госпропаганды. А вот во вторую, начавшуюся на рубеже 1990-х и 2000-х после взрывов нескольких жилых домов в Москве и Волгодонске (кто стоял за этими взрывами - доподлинно неизвестно до сих пор), врагом власти стало уже "исламистское подполье". Именно на него возложили ответственность за гибель мирных людей чиновники во главе только что с возникшим на вершине власти преемником дряхлеющего президента Ельцина Владимиром Путиным.
Последствия взрыва жилого дома в Волгодонске, 1999 год
Риторика госканалов и генералов заметно поменялась: теперь Москва противостояла уже не кое-как вооруженным чеченским ополченцам, желавшим создать свое государство. Теперь противостояние шло с джихадистами. Для обозначения этих людей в обиход было введено малопонятное, а оттого еще более пугающее определение "ваххабиты" (о происхождении этого термина подробно говорится в материале РБК-Украина "Хранители Святынь, повелители нефти"). Причем, ваххабитом мог быть не только чеченец: газеты и ТВ рассказывали о подполье в Дагестане, Карачаево-Черкессии, Ингушетии и других регионах Кавказа, в которое уходили не только местные жители, но и приезжие турки, арабы и представители других народов, мечтающие о построении на части территории России государства, основанного на законе Аллаха. Адъюнкт-профессор истории из университета Индианы (США) Дмитрий Шлапенток писал в одной из своих статей о том, что сама идея "кавказаского эмирата" родилась не в горах Чечни или Дагестана, а где-то в московских кабинетах еще в 1997 году, вскоре после бесславного для РФ окончания первой чеченской войны.
- [Идея] появилась в среде российских чиновников, чьей целью было создание имиджа чеченского сопротивления как джихадистской группы, объявившей войну всему западному миру. Такой имидж оправдал бы тотальную войну Москвы против Чечни, и лишил бы чеченцев поддержки Запада, - говорилось, в частности, в этой статье.
Однако в среде чеченской элиты сторонники "государства шариата" долгое время уступали в численности и авторитете тем, кто склонялся к светской форме правления (к ним принято относить первого и второго президентов независимой Чечни Джохара Дудаева и Аслана Масхадова). Но в ходе второй войны, особенно после ликвидации умеренных лидеров сопротивления, таких как Масхадов, джихадисты постепенно начали выходить на первые роли. В 2007 году тогдашний глава чеченского сопротивления Доку Умаров объявил о создании Кавказского эмирата, основанного на законах шариата и не ограниченного территорией Чечни.
- После изгнания неверных мы должны вернуть себе все исторические земли мусульман, и эти границы находятся за пределами границ Кавказа. Предвижу возражения всех образованных и необразованных лицемеров, которые будут заявлять, что мы создаём абстрактное, виртуальное государство [...] Кавказский эмират - это образование, которое реальнее всех искусственных колониальных зон, существующих сегодня, - говорил Умаров в обращении, посвященном провозглашению эмирата.
Вторая чеченская война
На пути к халифату
Радикализация относительно светского сопротивления, превращение его в настоящее джихадистское подполье, распространение борьбы на соседние регионы - это не исключительно российская история. По похожему сценарию шло становление партизанских групп в самых разных точках планеты - от Сомали до Кашмира. Собственно, и "Исламское государство" возникло при обстоятельствах, схожих с теми, что предшествовали становлению Эмирата Кавказ. Последний появился на обломках непризнанной, но де-факто независимой Чечни после победного для федерального центра второго вторжения российской армии. Значительная часть чеченцев не признала власть Москвы и ее ставленников из числа местных коллаборационистов - эти люди стали в итоге костяком будущего эмирата.

Появлению ИГ тоже проложила путь военная интервенция: оккупация Ирака армией США в начале двухтысячных годов и свержение светского авторитарного режима Саддама Хусейна. Группы сопротивления оккупантам что в Чечне, что в Ираке были достаточно разнородными с едва ли не единственной общей чертой - их участники идентифицировали сами себя как мусульмане-сунниты. Так исламская идентичность стала определяющей для самых разных людей с самыми разными устремлениями. Стоит отметить, что оккупационные силы США и российские власти сами приложили руку к построению такой идентичности: первые провели в Ираке выборы, по итогам которых почти все властные полномочия в стране оказались сконцентрированы в руках шиитского большинства страны. Вторые же искали или покупали поддержку в среде мусульманских богословов Кавказа, которых называли представителями "традиционного ислама", противопоставляя их "нетрадиционным" джихадистам.
Ахмат Кадыров
Мусульманские священнослужители-муфтии, числящиеся в структурах официально признанных властями Духовных управлений мусульман (ДУМ) разных регионов России, в проповедях обрушивались на тех, кто не боялся вслух говорить о недовольстве властями РФ или хотя бы имел свое, отличное от распространяемого ДУМ, мнение о происходящем в стране.

Такие действия приводили лишь к большей радикализации групп сопротивления и включению в число их врагов не только представителей силовых структур и назначенных из Москвы чиновников, но и лояльных российским властям священнослужителей. Кстати, убитый противниками примирения с Россией первый промосковский президент Чечни Ахмат Кадыров, во время войны 1994-1996 годов воевал на стороне сепаратистов и имел титул муфтия республики, то есть, представлял религиозные власти непризнанного государства.

Кадыров-старший, перешедший на сторону федералов и погибший при взрыве бомбы на стадионе в Грозном в 2004 году, - наверное, самая известная из жертв джихадистов в Чечне. В соседнем же Дагестане самым громким религиозным убийством можно считать подрыв смертницы, убившей вместе с собой шейха (религиозного наставника) Саида Афанди в августе 2012 года. Известный в республике как Саид Чиркейский, по названию его родного села Чиркей, шейх в постсоветские годы всячески защищал светские власти России, даже тогда, когда они бомбили его единоверцев-мусульман в Чечне.
- Для того, чтобы арба катилась вперед, необходимо, чтобы у нее было два колеса. В нашем с вами случае одним колесом является Духовное управление, а другим колесом — органы государственного управления. Несомненно, если оба колеса будут вращаться одновременно, то и арба покатится вперед, - писал Саид Афанди в опубликованной еще в 1995 году книге "Сокровищница благодатных знаний".
Любопытно, что смертницей, убившей шейха, была бывшая актриса махачкалинского драматического театра Аминат Сапрыкина (русская фамилия досталась ей от воспитавшего ее отчима). В другом театре - Оперы и балета - какое-то время работал и ее муж. До ухода к джихадистам это была светская пара - будущая смертница, как рассказывали автору "РБК-Украина" ее дагестанские коллеги по Республиканскому театру, даже появлялась на сцене в откровенных нарядах, запрещенных исламом. Но со временем оба супруга полностью отошли от театральных дел и посвятили себя борьбе с местным истеблишментом, оказались в подполье. В театре это объясняли тягой молодых к чему-то большему, чем обывательское существование от зарплаты до зарплаты.
Российские бомбежки в Сирии
Последствия авантюры
Любое необдуманное действие центральных или местных северокавказских (а отчасти, и поволжских) властей - обыски в мечетях, аресты проповедников, публикация списков запрещенной религиозной литературы и т. д. - подталкивали к уходу в подполье все новых людей. Но по силе воздействия на российских мусульман все остальные властные инициативы оставило далеко позади решение Кремля принять участие в сирийской войне. Выступив на стороне правительства Башара Асада, российские власти противопоставили себя многочисленным группам сопротивления сирийскому режиму - начиная с тех, кого принято называть умеренными исламистами и заканчивая ИГ - для которых эта ближневосточная война тоже, в первую очередь, религиозная.

Первые антиправительственные выступления в Сирии не имели никакой религиозной подоплеки. В митингах с требованием демократических преобразований, прокатившихся по стране в 2010-2011 годах, принимали участие и представители суннитского большинства, и христиане и алавиты, к которым относится и сам Башар Асад (подробнее о причинах сирийской войны и об алавитах читайте в материале РБК-Украина "Народ Башара Асада: божественный свет, человек на Луне и века геноцида"). Однако агитация крайних суннитских группировок, объяснявших, что народная борьба направлена против привилегированного положения алавитов и - особенно - госпропаганда, с самого начала антиправительственных демонстраций утверждавшая, что за выступлениями стоит радикальное мусульманское подполье, привели к тому, что противостояние довольно быстро приобрело характер межконфессионального.

В первые месяцы и даже годы войны немалую роль в сирийском конфликте играли светские, подчеркнуто удаленные от религиозной риторики группировки, самой заметной из которых была Свободная сирийская армия. Но внутренние противоречия в среде светских оппозиционеров с течением времени привели к фактической дезинтеграции этих группировок и переходу их бойцов в группы, сформированные уже по религиозному признаку (среди противостоящих Асаду групп есть и алавитские, и христианские, но большинство - суннитские). Даже некогда могущественная Свободная сирийская армия начиная с 2016 года де-факто перестала существовать как реальная боевая сила, сейчас ее название и символику используют самые разные группы. Активная помощь режиму со стороны шиитского иранского режима, сопровождаемая почти неприкрытой антисуннитской риторикой, лишь подчеркивала религиозный характер противостояния. Противостояния, в которое Россия вступила на стороне сил, многими на Ближнем Востоке и за его пределами воспринимаемых как враждебные мусульманам-суннитам.
- Мы в Сирии ни в коем случае не хотим ввязываться в какие бы то ни было межрелигиозные конфликты. Мы вообще не делаем разницы между шиитами и суннитами, - заявил в 2015 году Путин вскоре после того, как Россия ввязалась именно в религиозный конфликт, отправив в помощь Асаду свою авиационную группировку.
Своей главной целью в Сирии Россия назвала уничтожение ИГ - организации, в которую к тому моменту уже влилась немалая часть джихадисткого подполья Кавказа. Но угрозу для россиян представляли не только кавказские джихадисты. Вскоре после вступления России в сирийскую войну пассажирский "Аэробус" российской авиакомпании "Когалымавиа" был взорван в воздухе вскоре после взлета из аэропорта египетского Шарм-эль-Шейха. Направлявшийся в Санкт-Петербург самолет буквально разорвало в воздухе.

Ответственность за теракт, унесший жизни 224 человек, взяло на себя "Исламское государство". Расследование показало, что бомбу на борт пронес работник аэропорта — идейный сторонник ИГ.
Взорванный российский самолет в Шарм-эль-Шейхе
Спастись от таких сторонников за рубежом Россия попыталась, запретив полеты самолетов в Египет. Но вот дома уберечься от опасности оказалось куда сложнее. Объявив, что участие в сирийской войне связано с необходимостью "уничтожать террористов на дальних подступах", власти РФ на самом деле подтолкнули многих своих граждан к действиям, трактуемым уголовным кодексом как "терроризм". Бомбардировки сирийских городов, вызывающие приливы энтузиазма у телепропагандистов, частью российских мусульман воспринимаются как нападение на их братьев и сестер, часто безоружных и не имеющих отношения к ведению боевых действий. Конечно, далеко не все из тех, кто не разделяет энтузиазм властей по поводу убийства сирийцев, присоединяются к ИГ и совершают теракты. Но, судя по годами непрекращающемуся режиму контртеррористической операции в ряде районов Кавказа, судя по унесшему жизни 16 человек взрыву в петербургском метро весной 2017 года или по ряду других не столь масштабных, но многочисленных акций, хватает в России и тех, кто готов мстить государству и его гражданам за смерти мусульман.

Да, время от времени центральным властям удается убить или арестовать кого-то из лидеров подполья, – тот же Рустам Асельдеров был убит федералами в декабре 2016 года – но уничтожить или изгнать из страны всех джихадистов Москве явно не под силу. Российский карательный аппарат уже третье десятилетие воюет с кавказским подпольем, а оно вовсе не намерено исчезать.
Последствия взрыва жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, ответственность за который взяло на себя ИГ
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