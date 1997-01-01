Эмиром аль-Аднани называет аль-Багдади, объявившего себя главой всех мусульман-суннитов мира, а Абу Мухаммад Кадарский - это имя, которое взял себе Асельдеров по названию дагестанского села Кадар, располагавшегося на территории самопровозглашенного в 1998 и ликвидированного год спустя джихадистского анклава.



Такого рода анклавы, возникавшие на Кавказе в течение 1990-х и в начале 2000-х годов, во многом повторили судьбу похожих территорий в Ираке, Афганистане и других странах исламского мира. Возникшие как разрозненные опорные пункты сопротивления властям, которые воспринимались многими верующими как враждебные исламу и оккупационные, со временем они были уничтожены полицейскими и армейскими силами. Но их бойцы позже стали кадровой основой для более мощных групп сопротивления. Таких как аль-Каида и "Исламское государство".



ИГ в период своего рассвета, пришедшегося на 2014-2015 годы, неоднократно заявляло о своих притязаниях на территорию России. Включение в состав нового халифата всех территорий со значительным мусульманским населением - а в России это не только Кавказ, но и Поволжье - объявлялось шагом, исключительно важным для достижения конечной цели. То есть, для подчинения всего мира. Тогда же ИГ начало вести себя сродни коммерческой сетевой структуре: его основные силы были заняты захватом все новых территорий в Сирии и Ираке, а в Азии, Африке и в России местные джихадисты объявляли себя частью большого халифата и продолжали борьбу с властями своих стран уже под флагом ИГ. Такого рода джихадистская "франшиза" была выгодна всем. "Исламское государство", благодаря формальному вхождению в нее все новых группировок из разных уголков планеты, приобретало все больший вес, укрепляло свой образ халифата, не просто нацеленного на мировое господство, а действительно идущего к этому господству. Влившиеся же в ИГ группы, несмотря на то, что не получали от "большого" халифата финансовой помощи и часто даже не координировали с руководством "Исламского государства" свои действия, в глазах противников превращались в часть исключительно опасной глобальной джихадистской сети.

