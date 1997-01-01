Эмиром аль-Аднани
называет аль-Багдади, объявившего себя главой всех мусульман-суннитов мира, а Абу Мухаммад
Кадарский - это имя, которое взял себе Асельдеров по названию дагестанского села Кадар,
располагавшегося на территории самопровозглашенного в 1998 и ликвидированного год спустя
джихадистского анклава.
Такого рода анклавы, возникавшие на Кавказе в течение
1990-х и в начале 2000-х годов, во многом повторили судьбу похожих территорий в Ираке,
Афганистане и других странах исламского мира. Возникшие как разрозненные опорные пункты
сопротивления властям, которые воспринимались многими верующими как враждебные исламу и
оккупационные, со временем они были уничтожены полицейскими и армейскими силами. Но их бойцы
позже стали кадровой основой для более мощных групп сопротивления. Таких как аль-Каида и
"Исламское государство".
ИГ в период своего рассвета, пришедшегося на 2014-2015
годы, неоднократно заявляло о своих притязаниях на территорию России. Включение в состав
нового халифата всех территорий со значительным мусульманским населением - а в России это не
только Кавказ, но и Поволжье - объявлялось шагом, исключительно важным для достижения
конечной цели. То есть, для подчинения всего мира. Тогда же ИГ начало вести себя сродни
коммерческой сетевой структуре: его основные силы были заняты захватом все новых территорий
в Сирии и Ираке, а в Азии, Африке и в России местные джихадисты объявляли себя частью
большого халифата и продолжали борьбу с властями своих стран уже под флагом ИГ. Такого рода
джихадистская "франшиза" была выгодна всем. "Исламское государство", благодаря формальному
вхождению в нее все новых группировок из разных уголков планеты, приобретало все больший
вес, укрепляло свой образ халифата, не просто нацеленного на мировое господство, а
действительно идущего к этому господству. Влившиеся же в ИГ группы, несмотря на то, что не
получали от "большого" халифата финансовой помощи и часто даже не координировали с
руководством "Исламского государства" свои действия, в глазах противников превращались в
часть исключительно опасной глобальной джихадистской сети.