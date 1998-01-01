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ВСЕМИРНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФОРУМ В ДАВОСЕ.
ИТОГИ 50-ОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ВСТРЕЧИ
С 21 по 24 января в швейцарском Давосе прошел 50-й по счету Всемирный экономический форум (ВЭФ-2020) – уже традиционно самый престижный и резонансный глобальный саммит. О его философии, задачах, участниках, идеях и итогах – читайте в спецпроекте РБК-Украина.


Форум в Давосе: идеи, которые изменили мир за последние полвека
Форум в Давосе, впервые состоявшийся в 1971 году, довольно быстро прошел путь от площадки, на которой европейские компании обсуждали передовой американский опыт корпоративного управления, до масштабного мирового саммита, куда съезжаются десятки политических лидеров, собственники и руководители крупнейших мировых компаний, звезды культуры и шоу-бизнеса, интеллектуалы и общественные деятели.

На Давосском форуме были сгенерированы сотни идей и проектов. Как концептуальных, изменивших принципы работы целых отраслей мировой экономики, так и предметных соглашений, повлиявших на судьбы отдельных государств.
1
В 1988 году именно в Давосе лидеры Греции и Турции подписали декларацию, которая позволила избежать открытого военного конфликта между двумя странами и положила начало нормализации их отношений.
2
В 1992 году президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк встретился с Нельсоном Манделой. Это была их первая встреча за пределами Южной Африки.
3
В 1994 году на форуме глава МИД Израиля Шимон Перес и лидер палестинского освободительного движения Ясир Арафат достигли предварительного соглашения по деталям создания палестинской автономии.
4
В 1998 году в рамках ВЭФ впервые провели встречу руководители главных мировых государств, которые вскоре сформировали G-20 – "Большую двадцатку".
5
Кофи Аннан, тогдашний Генеральный секретарь ООН, в своем выступлении на форуме в 1999 году объявил о создании Глобального договора ООН.
Вряд ли можно сосчитать число более мелких инициатив в сферах образования, экологии, налогообложения, торговли и т.д., которые впервые были представлены в рамках ВЭФ.

При этом форум год от года сталкивается со все более острой критикой, которая нередко звучит и от самих участников. Главная претензия – мероприятие нередко напоминает пафосный элитарный клуб, где мировые лидеры и топ-бизнесмены обсуждают волнующие их лично вопросы и лишь для проформы уделяют внимание темам вроде глобального потепления и борьбы с экономическим неравенством. По словам нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица, решение любых проблем для руководителей форума сводится к снижению налогов для корпораций и дерегуляции – то есть, тем вопросам, в которых бизнес кровно заинтересован.

Организаторы в ответ уверяют, что в современном мире, где либеральная демократия и открытая экономика терпят поражение за поражением, идеи, стоявшие в основе ВЭФ, актуальны как никогда, и приглашают на форум "несистемных" участников. "Элиты существовали всегда. Мы собираем вместе влиятельных людей и надеемся, что они используют свое влияние для хороших дел", – говорит Клаус Шваб.
Участники форума-2020: от Греты Тунберг до Дональда Трампа
117
Стран мира
>3000
Участников
53
Главы государств и правительств
119
Миллиардеров
120
Молодых представителей гражданского общества, 10 из них – младше 20 лет
6
Участников представляли Украину
Манифест Давоса-2020: справедливая уплата налогов, защита прав человека, равные правила
Идея социальной ответственности бизнеса, которую основатель и исполнительный директор ВЭФ Клаус Шваб заложил в основу своего детища, в 70-х годах выглядела дерзкой и даже противоречивой. В своем интервью New York Times накануне нынешнего форума Шваб вспоминает, что тогда приходилось бороться с популярным подходом экономиста Милтона Фридмана, автора тезиса "социальная ответственность бизнеса – это максимизация его доходов".

"С тех пор многое изменилось", – констатирует New York Times. Крупнейшие мировые инвесторы были вынуждены признать, что их деятельность не может сводиться лишь к зарабатыванию денег, и вносят в свои бизнес-стратегии глобальные идеи. Их примеру следуют компании поменьше, и Давосский форум играет в этом не последнюю роль.
ЛИДЕРЫ ОСОЗНАЛИ, ЧТО БИЗНЕС – ЭТО НЕ ПРОСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ, А СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ (ESG) ДОЛЖНЫ СТАТЬ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ АУДИТА И ОТЧЕТНОСТИ
Клаус Шваб
Основатель и президент
Всемирного экономического форума
Накануне нынешнего форума был опубликован Давосский манифест-2020, как развитие и переосмысление идей, заложенных в манифесте 1973 года. "Манифест дает представление о капитализме заинтересованных сторон (stakeholder capitalism), который касается целого ряда важных вопросов нашего времени, в частности справедливого налогообложения, нулевой терпимости к коррупции, оплаты труда руководителей и уважения к правам человека", – коротко описывают организаторы смысл документа. По их словам, он должен определить мировую повестку дня на ближайшие 50 лет.

Исходя из манифеста, была составлена программа Давоса-2020, которая включала шесть направлений: экология, экономика, общество, промышленность, технология и геополитика. Организаторы попытались наполнить эти, крайне общие и обтекаемые термины, конкретным смыслом.

Так, в рамках форума были заявлены сразу 160 предметных инициатив. Среди них можно выделить две: посадить миллиард деревьев во всем мире в ближайшую десятилетку и обучить миллиард людей профессиональным навыкам, необходимым во времена текущей "четвертой промышленной революции". Шваб прямо назвал нынешний форум "мастерской, а не говорильней".
Главные темы форума: экология, ответственность бизнеса, экономика и технологии
Экология
Главное внимание фокусировалось вокруг топ-спикеров ВЭФ-2020: Греты Тунберг и Дональда Трампа. "Шоу Трампа и Греты", – Reuters прямо так и озаглавило свой обзор первого дня форума. Будучи явными оппонентами по ключевой теме форума – экологии – американский президент и шведская активистка каждый по-своему эпатировал публику, вступив в заочную дискуссию друг с другом.

"Год назад (на предыдущем форуме, - ред.) я говорила вам, что хочу, чтобы вы запаниковали", – начала свое выступление Грета. Ее требования к мировой элите привычно были радикальными и категоричными: не сократить промышленные выбросы, а вовсе довести их до нуля. А пока соответствующих технологий еще нет, Грета призвала всех "прямо сейчас" отказаться от ископаемых видов топлива, прекратив его разведку и добычу.

"Нам плевать на политику, которую проводят ваши партии. Ни одна политическая идеология или экономическая структура не смогла справиться с чрезвычайной ситуацией вокруг климата и окружающей среды. Потому что мир, если вы еще не заметили, прямо сейчас находится в огне", – заявила она.
Трамп, известный своим крайне скептическим отношением к вопросам изменения климата, результатом чего стал выход США из Парижского соглашения, напротив, пытался всех успокоить. Оппонируя Грете, американский президент назвал экоактивистов "пророками апокалипсиса".

"Эти паникеры вечно требуют одного и того же — абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", – сказал американский президент. В отличие от шведской активистки, он считает, что сейчас наступило время "не для пессимизма, а для оптимизма".

Хотя Трамп заверил, что США присоединятся к инициативе по высадке миллиарда деревьев во всем мире, его явно больше волновали другие вопросы, а выступление носило, скорее, предвыборный характер, выпадая из общей повестки форума.

Можно сказать, что выход из ситуации нашла Еврокомиссия, которая обозначила своим главным приоритетом до 2050 года – сделать Европу углеродно нейтральным континентом. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, представила на форуме программу Green Deal как ориентир для развития бизнеса без ущерба для окружающей среды. «Пришло время для "нового капитализма", который больше не является капитализмом акционеров, служащий только их доходам. Это капитализм неравнодушных людей, служащий благополучию людей – работников и всего общества».
Выступление главы ЕК
Бывший вице-президент США Эл Гор сравнил климатический кризис с историческими событиями, такими как террористические акты 11 сентября. Он сказал, что кризис оказался намного хуже, чем многие осознают, и усиливается намного быстрее, чем люди оценили, и назвал его «вызовом нашему моральному воображению». «Это Фермопилы. Это Агинкур. Это Дюнкерк. Это битва в Арденнах. Это 9/11», - добавил он.
Ответственность бизнеса
На различных панелях Давоса десятки раз поднимался вопрос о том, что экология уже стала неотъемлемой составляющей частью социальной ответственности бизнеса. Украинская энергетическая компания ДТЭК в рамках форума провела круглый стол на тему Европейского зеленого договора (Green Deal), который был принят Еврокомиссией в декабре прошлого года и призван изменить экономическую модель ради сохранения окружающей среды. Это как раз соответствует ключевой теме ВЭФ-2020.

В компании уверены, что Украина может сделать существенный вклад в достижение целей Green Deal."Вопрос изменения климата сегодня – номер один, особенно для энергетических компаний. Убежден, что ни одна энергетическая компания не видит свое будущее без инвестиций в зеленую генерацию", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Выступление Максима Тимченко
Организаторы Форума выделили три опоры для лидеров в построении социально ответственного бизнеса:
1
Изучите свою ответственность. Проанализируйте как ваша организация влияет на мир и где лежат ваши обязательства.
2
По-настоящему вовлекайте ваши заинтересованные стороны. Для этого нужно проанализировать кто ваши основные заинтересованные аудитории. Часто эти аудитории намного шире, чем вы могли себе представить.
3
Запустите свои идеи другим поколениям. Важно осознать, что каждое поколение может привнести свой взгляд в решении проблем. А глобальные вызовы перед человечеством находятся на том этапе, когда нам нужны все силы, которые мы можем получить.
Следуя этой формуле, миллиардер Джордж Сорос заявил, что выделит 1 миллиард долларов на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата, назвав их двойными вызовами, угрожающими выживанию нашей цивилизации.

Университетская сеть «Открытое общество» предложит международную платформу для обучения и исследований. Университет будет открыт в сотрудничестве Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем, которые поддерживаются Соросом. «В качестве долгосрочной стратегии наша главная надежда заключается в доступе к качественному образованию, в частности образованию, которое укрепляет автономию личности, развивая критическое мышление и подчеркивая академическую свободу», - сказал Сорос.
Экономика
Накануне форума был опубликован экономический прогноз Международного валютного фонда. МВФ дал свой прогноз, что мировая экономика будет расти на 3,3% в 2020 г. и на 3,4% в 2021 г. Это очевидное улучшение по сравнению 2,9% в прошлом году, что было рекордно низким показателем.

Одна из озвученных и обсуждаемых в Давосе причин – все те же климатические изменения, которые приводят к масштабным засухам, наводнениям, ураганам и пожарам.

Как сказала в Давосе глава МВФ Кристалина Георгиева, рост мировой экономики представляется не "фантастическими", а все еще "вялым". "Мы хотим видеть больше (направленных на рост экономики, - ред.) действий за пределами монетарной политики, более агрессивную фискальную политику, структурные реформы, направленные на усиление конкуренции", – заявила Георгиева.

На форуме нашлось место и для обсуждения более прикладных экономических вопросов, вроде налога на цифровые услуги, который мог серьезно ударить по американским технологическим гигантам вроде Google или Amazon. В власти США обещали серьезные ответные меры, которые бы привели к очередному торговому конфликту. В итоге, с Францией удалось договориться о временном перемирии по этому вопросу, а с Великобританией – нет.
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ВЫЗОВОМ И ИЗМЕНИТ НАШУ ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ИМЕЕТ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, А ОБРАЗОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОРОШЕГО БУДУЩЕГО
Педро Санчес
Премьер-министр Испании
Украинский президент Владимир Зеленский в своем выступлении также апеллировал к главной теме Давоса – экологии, но акцент делал все же на привлечении иностранных инвестиций. "Украина ускоряет изменение климата", – сказал Зеленский, имея ввиду бизнес-климат в стране.

И тут же перечислил достоинства, которыми обладает Украина – климат, географическое положение, аграрный, индустриальный и человеческий ресурс – и пообещал широкие перспективы для зарубежного бизнеса.

"Мы подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny (инвестиционная няня). Каждой крупной компании, которая приведет в Украину от 100 млн долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который разговаривает на пяти языках и с которым будет контакт в режиме 24/7. Не будет никаких проблем", — рассказал Зеленский. А тем инвесторам, которые подключаться к анонсированной масштабной приватизации и купят объекты за 10 миллионов долларов и больше, обещаны налоговые каникулы. "Украина — это именно то место, где случаются чудеса", - резюмировал глава государства.
Технологии
Хотя участники форума отмечали, что благодаря различным технологиям мир в целом становится лучше, звучали и опасения на счет того, что они могут быть использованы и во вред, в частности, если попадут в плохие руки. Автор нескольких нон-фикшн бестселлеров Юваль Ной Харари сказал, что некоторые современные технологии ведут людей к опасному и неопределённому будущему.

"Находимся ли мы в той точке, когда компании или правительства могут "хакнуть" миллионы людей, зная их медицинскую историю, личные слабости?.. Вы можете взломать мое тело, мой мозг, мою жизнь, вы можете дойти до того, что будете знать меня лучше, чем я сам", — обрисовал Харари мрачные перспективы человечества.
«ТРУДОВАЯ ПОЛИТИКА ДОЛЖНА АДАПТИРОВАТЬСЯ К УНИКАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ «ЦИФРОВОЙ КОНВЕЙЕРНОЙ ЛИНИИ»
Юваль Ной Харари
Академик и футурист
Технический прогресс за последние полвека был ошеломляющим. Прорывные технологии, такие как блокчейн, автономные транспортные средства и редактирование генов, которые уже несколько лет находятся на пороге массового использования, могут кардинально повлиять на нашу жизнь.

Microsoft, например, призывает усилить управление тем, как создаются технологии и кому они продаются, и планирует внедрить надежный и ответственный процесс управления искусственного интеллекта.

Хотя существуют опасения по поводу воздействия разрушительных технологий на жизнь отдельных людей и обществ, мало кто сомневается в том, что в предстоящем десятилетии будут доминировать инновации.
КОГДА ЛЮДИ БУДУТ СВОБОДНЫ В ИННОВАЦИЯХ, МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ БУДУТ ЖИТЬ ДОЛЬШЕ, СЧАСТЛИВЕЕ И ЗДОРОВЕЕ. ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ БОЛЬШИХ ПРОБЛЕМ.
Дональд Трамп
Президент США
Так, например, мощные инструменты редактирования генов может использоваться для создания вирусов, способных уничтожать целые популяции, но в равной степени может использоваться для сохранения исчезающих видов и устранения изнурительных наследственных заболеваний.

«Все мы должны использовать технологические достижения, чтобы решать самые сложные задачи в мире и превращать их в наши самые большие возможности», - Кристиан Кляйн, Co-CEO SAP.
Текст: РБК-Україна

Фото: https://www.flickr.com/photos/worldeconomicforum
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