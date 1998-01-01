Вряд ли можно сосчитать число более мелких инициатив в сферах образования, экологии, налогообложения, торговли и т.д., которые впервые были представлены в рамках ВЭФ.



При этом форум год от года сталкивается со все более острой критикой, которая нередко звучит и от самих участников. Главная претензия – мероприятие нередко напоминает пафосный элитарный клуб, где мировые лидеры и топ-бизнесмены обсуждают волнующие их лично вопросы и лишь для проформы уделяют внимание темам вроде глобального потепления и борьбы с экономическим неравенством. По словам нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица, решение любых проблем для руководителей форума сводится к снижению налогов для корпораций и дерегуляции – то есть, тем вопросам, в которых бизнес кровно заинтересован.



Организаторы в ответ уверяют, что в современном мире, где либеральная демократия и открытая экономика терпят поражение за поражением, идеи, стоявшие в основе ВЭФ, актуальны как никогда, и приглашают на форум "несистемных" участников. "Элиты существовали всегда. Мы собираем вместе влиятельных людей и надеемся, что они используют свое влияние для хороших дел", – говорит Клаус Шваб.