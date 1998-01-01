Трамп, известный своим крайне скептическим отношением к вопросам изменения климата, результатом чего стал выход США из Парижского соглашения, напротив, пытался всех успокоить. Оппонируя Грете, американский президент назвал экоактивистов "пророками апокалипсиса".
"Эти паникеры вечно требуют одного и того же — абсолютной власти, чтобы доминировать, трансформировать и контролировать каждый аспект нашей жизни", – сказал американский президент. В отличие от шведской активистки, он считает, что сейчас наступило время "не для пессимизма, а для оптимизма".
Хотя Трамп заверил, что США присоединятся к инициативе по высадке миллиарда деревьев во всем мире, его явно больше волновали другие вопросы, а выступление носило, скорее, предвыборный характер, выпадая из общей повестки форума.
Можно сказать, что выход из ситуации нашла Еврокомиссия, которая обозначила своим главным приоритетом до 2050 года – сделать Европу углеродно нейтральным континентом. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, представила на форуме программу Green Deal как ориентир для развития бизнеса без ущерба для окружающей среды. «Пришло время для "нового капитализма", который больше не является капитализмом акционеров, служащий только их доходам. Это капитализм неравнодушных людей, служащий благополучию людей – работников и всего общества».