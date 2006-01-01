Стоит отметить, что строгие требования к
соблюдению мер безопасности посетителями завода на предприятии были и до карантина. В октябре
прошлого года "Дарница" начала проводить
бесплатные экскурсии
для всех желающих, и до карантина таких экскурсий на заводе было не
меньше 3-х в неделю. Это позволило менеджменту разработать эффективный алгоритм соблюдения
строгих санитарно-гигиенических мер и, собственно, отточить сам маршрут экскурсии.
В
нашем, все же сокращенном из-за карантина, маршруте – участки по производству таблеток и
инфузионных растворов, а также полностью автоматизированный склад, аналогов которому до сих пор
нет в Украине.