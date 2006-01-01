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Строгий режим: как работает завод "Дарницы" во время карантина

Пандемия COVID-19 стремительно меняет мировой порядок, и уже отразилась на многих сферах нашей жизни. На ряду со здоровьем людей от коронавируса страдает и бизнес. Из-за карантина многие компании ограничили работу, сократили сотрудников, а нередко и вовсе прекратили какую-либо деятельность. Некоторым пришлось менять формат, производственные циклы, переходить в онлайн, но, в результате, все равно нести убытки.

Однако, есть в этой ситуации и те, кто не в праве остановить рабочий процесс, ведь от этого будет зависеть безопасность и здоровье многих украинцев на самоизоляции. Одними из таких "атлантов", бесспорно, являются фармацевтические компании, которые не только не сбавляют темп во время карантина, но и подставляют "плечо" отечественной системе здравоохранения в борьбе со смертельным вирусом.

РБК-Украина удалось побывать во время карантина на заводе фармацевтической компании "Дарница", понаблюдать за производственным процессом и узнать, что изменилось в работе предприятия в связи с ограничительными мерами в стране, как идет процесс подготовки к выпуску украинского препарата для лечения коронавируса и как скоро он может появиться в аптеках.

Безопасность превыше всего
Договариваться с "Дарницей" о репортаже редакция РБК-Украина начала еще до карантина. Однако, с начала карантинных мероприятий в стране (с 17 марта, - ред.), эту идею было решено перенесли на более "безопасное" время. Впрочем, спустя, фактически, месяц нам все же удалось уладить все организационные моменты, связанные со строгими мерами безопасности, и заглянуть за кулисы крупнейшего в Украине фармпредприятия.
Обеспечение бесперебойной работы производства – было одним из приоритетов компании с начала эпидемии коронавируса в Украине
Стоит отметить, что строгие требования к соблюдению мер безопасности посетителями завода на предприятии были и до карантина. В октябре прошлого года "Дарница" начала проводить бесплатные экскурсии для всех желающих, и до карантина таких экскурсий на заводе было не меньше 3-х в неделю. Это позволило менеджменту разработать эффективный алгоритм соблюдения строгих санитарно-гигиенических мер и, собственно, отточить сам маршрут экскурсии.

В нашем, все же сокращенном из-за карантина, маршруте – участки по производству таблеток и инфузионных растворов, а также полностью автоматизированный склад, аналогов которому до сих пор нет в Украине.
Карантинный режим
Как отмечают в компании, обеспечение бесперебойной работы производства – было одним из приоритетов с начала эпидемии в Украине. Поэтому, карантин, безусловно, повлиял на работу "Дарницы", но никоем образом не отразился на производственном цикле. Наоборот, компания изменила планы с учетом новых потребностей рынка и даже увеличила производство по наиболее востребованным позициям.
Мы внедрили ряд противоэпидемических мероприятий, которые помогли обеспечить безопасность наших сотрудников
Людмила Денесюк
директор по производству
Треть персонала была переведена на дистанционный режим. Процесс прошел без стрессов, поскольку "Дарница" давно инвестирует в диджитал. В компании создана гибриднаяю IT-инфраструктура, активно используются облачные технологии. В частности, облачное решение для операционной работы сотрудников Microsoft Office 365 и электронный документооборот. Это позволило быстро наладить эффективную дистанционную работу сотрудников.

Полная диджитализация всех процессов является одной из стратегических целей"Дарницы", отмечают в компании. "В 2019 году мы инвестировали в проекты по цифровой трансформации 1,1 млн евро", - рассказывает Дмитрий Шимкив, глава совета директоров Darnitsa Group. Наибольшим реализованным проектом стало внедрение электронного досье препарата,который "Дарница" осуществила совместно с мировыми лидерами в области цифровых решений - компаниями Open Text, SAP і Stratesys.
Для других же сотрудников, без присутствия которых производственный процесс не возможен, была продумана новая схема логистики. Как отмечает Людмила Денесюк, это было не сложно, ведь многие сотрудники работают в компании давно и живут неподалеку, поэтому логистических трудностей не возникло. Из минусов, разве что, не работающая столовая. Но, на фоне всего остального, это самое простое, к чему легко было приспособиться.

Куда важнее является тот факт, что в "Дарнице" 100% сотрудников охвачены услугами медицинского страхования. Также в компании позаботились о доступности для сотрудников лекарственных средств, создав их внутренний резерв.
Производство строгого режима
Первое, что бросается в глаза, при посещении комплекса по производству таблетированных форм (которую сотрудники чаще называют "Таблеткой", - ред.), — это фактически полностью автоматизированный процесс работы. Для обеспечения контроля этих процессов в разных цехах присутствуют, как правило, не больше 2-3 человек, которые работают посменно.
Как рассказывает Денесюк, это позволяет минимизировать человеческий фактор при производстве и работать более прогнозируемо. Примечательно также, что чем меньше людей задействовано при непосредственном процессе производства, тем больше технического и ИТ-персонала следят за исправностью этого процесса и обеспечивают его бесперебойность.

"Это абсолютный тренд последних нескольких лет в разного рода производствах. И он будет только усиливаться", - добавляет Денесюк.

Мы поинтересовались у Дмитрия Шимкива, не стоит ли опасаться, что со временем тотальная автоматизация и роботизация заменят людей. Глава совета директоров Darnitsa Group рассказал, что фармацевтика – это не просто покупка лекарств в аптеке. В действительности за этим стоит сложный информационно-технологический процесс от железа до двоичной системы, который создают и контролируют люди. Поэтому современные технологии лишь освобождают человека от рутинной работы, но заменить его полностью не могут.
"Дарница" – крупнейший фармпроизводитель, и выпускает препараты в 15 разных лекарственных формах, из которых твердая — самая распространенная, а еех ассортимент насчитывает более 100 наименований. Ранее компанией был подготовлен стратегический запас сырья для производства всех этих лекарственных средств, поэтому ни один из них не был остановлен по причине карантина.

Кроме того, сейчас на предприятии налаживают выпуск антисептических средств, которые вскоре у "Дарницы" также будут собственного производства.

Однако, стратегический приоритет – это, конечно же, обеспечение производства средств для интенсивной терапии. Одним из которых является дефицитный во всем мире гидроксихлорохин.
В Украине должен быть стратегический запас лекарств. Речь идет о седативных средствах, анестетиках, препаратах для реанимации, миорелаксантах и антибиотиках. Продуктовый портфель "Дарницы" включает значительную часть лекарственных средств, которые могут применяться при неотложных состояниях у пациентов с COVID-19. Мы оцениваем их запасы от 2 до 4 месяцев. Мы также формируем запасы сырья, чтобы обеспечить их производство в соответствии с потребностями системы здравоохранения
Дмитрий Шимкив
глава совета директоров Darnitsa Group
Более того, весной была произведена корректировка производственных планов в соответствии с потребностями системы охраны здоровья. Так, в марте компания сместила фокус на препаратах для лечения вирусных инфекций и симптомов, сопровождающих COVID-19. Для этого был организован дополнительный выпуск 2,5 млн упаковок "Парацетамола", а в апреле —дополнительный выпуск 100 тыс. упаковок "Иммустата".

Кроме того, сейчас на предприятии налаживают выпуск антисептических средств, которые вскоре у "Дарницы" также будут собственного производства.

Однако, стратегический приоритет – это, конечно же, обеспечение производства средств для интенсивной терапии. Одним из которых является дефицитный во всем мире гидроксихлорохин.
В поисках гидроксихлорохина
Как рассказывают в "Дарнице", в марте, после изучения протоколов лечения коронавирусной инфекции в Китае, Франции и США, компания выразила готовность произвести гидроксихлорохин на своих мощностях.

Гидроксихлорохин – это пероральные таблетки, которые используются для лечения малярии, системной красной волчанки и ревматоидного артрита. Гидроксихлорохин производится с 1955 года и вместе с другим препаратом - антибиотиком азитромицином, чаще всего применяется для лечения пациентов, больных на коронавирус, однако пока это лишь эксперимент, а в Украине препараы с содержанием гидроксихлорохина не производятся.

Гидроксихлорохин включен в национальный протокол лечения COVID-19, но в Украине препараты, с его содержанием, не производятся. Поэтому "Дарница" приобрела фармацевтическую субстанцию и предприняла ряд действий, чтобы обеспечить производство этого препарата в максимально короткий срок.

В США, Европе и Китае лечение пациентов с COVID-19 этими препаратами уже проводится в рамках клинических исследований, когда пациент сознательно соглашается на лечение экспериментальным препаратом.

Гидроксихлорохин включен в национальный протокол лечения COVID-19, но в Украине препараты, с его содержанием, не производятся. Поэтому "Дарница" приобрела фармацевтическую субстанцию и предприняла ряд действий, чтобы обеспечить производство этого препарата в максимально короткий срок.
Как рассказали в компании, на данный момент благодаря активному вовлечению Государственного экспертного центра и МЗ, "Дарница" зарегистрировала субстанцию гидроксихлорохина и проводит мероприятия по подготовке выпуска лекарственного средства.
"Дарница" стремится сделать свой вклад в преодоление эпидемии и даст украинским врачам дополнительный инструмент для борьбы с COVID-19
Стоит еще раз отметить, что гидроксихлорохин, как и другие лекарственные средства, включенные в протокол, — это экспериментальная терапия, их эффективность пока клинически не доказана. В то же время, ученые оценивают шансы гидроксихлорохина как наиболее положительные для успешной борьбы с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, сегодня с участием гидроксихлорохина проводится наибольшее количество исследований в мире по сравнению с другими экспериментальными препаратами от COVID-19. Одно из самых масштабных исследований запустила ВОЗ – и оно тоже включает терапию гидроксихлорохином. Если лекарственное средство исследуется активнее других, и эти исследования не останавливаются, это свидетельствует о его высоком потенциале.

Тем не менее, до завершения исследований и получения официальных результатов очень важно, чтобы все средства экспериментальной терапии принимались исключительно по назначению и под контролем врача, и с информированного согласия пациента.
Целебный раствор
Несмотря на сокращенный маршрут, нам удалось посетить и участок по производству инфузионных растворов, в который компания инвестировала по меньшей мере 20 млн евро, и гордится по причине инновационной технологии.

Именно "Дарница" первой на украинском рынке начала выпускать инфузии в полипропиленовых флаконах объемом от 100 мл и более. Чаще всего, под брендом "Дарницы" в таких флаконах можно встретить натрий-хлорид и глюкозу.
По словам директора по производству Людмила Денесюк, раньше при производстве инфузии использовали несколько видов первичной упаковки, такие как полиэтилен или стекло. "Дарница" же решила остановиться на полипропилене, который не деформируется и может выдержать все необходимые методы стерилизации. "Согласно требований международного стандарта, производство инфузионных растворов в полипропиленовых флаконах с евроколпачком, в отличие от стеклянных или ПВХ-пакетах, обеспечивает 100% контроль герметичности и гарантирует стерильность. Это достигается путем стерилизации при температуре 121°Сна протяжении 15 минут, что соответствует требованиям Европейской фармакопеи", - добавляет Денесюк.

Один из основных ингредиентов инфузии – вода, которую на "Дарнице" добывают из 300-метровых артезианских скважин прямо на территории завода. Смягченная и первично подготовленная вода проходит очищение с помощью системы двойного осмоса, которая после выпаривания готова для инъекций.

Готовые растворы, закрытые в флаконы, отправляются на стерилизацию. Затем они проходят автоматизированный контроль качества, упаковку и попадают на склад готовой продукции.

Складские технологии
Автоматизированный логистический комплекс – еще одна изюминка предприятия. Именно сюда сначала попадает сырье для производства лекарств, а в последствии и вся готовая продукция.

С виду это обычное трехэтажное здание. На самом деле его высота составляет 28 метров вверх и еще на 4 метра прячутся под землей. Суммарная площадь 15 000 кв. м разделена на три зоны - комплектации, приемки и отгрузки. Во главе этого всего – роботизированный высотный склад.

Склад управляется компьютерной системой и связан с остальными зонами транспортной сетью конвейеров и подъемников. ПО запоминает всю информацию о каждой единице сырья, материалов или готовой продукции - от состава и количества до участка производства и срока годности.
Искусственный интеллект позволяет роботу принимать решения по логистике самостоятельно, в соответствии с прописанной программистами логикой. Например, более тяжелый поддон размещается ниже, лекарства с минимальным сроком система определяет ближе. Самое удивительное, что управляет этим всем всего три человека - инженер и два техника, остальные сотрудники задействованы только в складском учете.

По словам Дмитрия Шимкива, на момент открытия в 2008 году это был первый в Восточной Европе проект такого масштаба. Комплекс построен немецкой компанией Schaferи подобных аналогов Украине до сих пор нет.
Все подразделения компании связаны со складским комплексом, что позволяет оперативно перемещать всю продукцию и сырье, исключив влияние внешней среды.

По словам главного инженера, основные преимуществ такого инновационного склада в том, что на относительно небольшой площади легко помещаются 10 тыс. паллет. Работа стала более оперативной, так как, раньше для обработки одной паллеты требовалось от 20 минут и больше, тогда как сейчас для этого потребуется не более 2-х минут; и третье, - отсутствие человеческого фактора.

Если случаются форм-мажоры в работе программного обеспечения, техники могут обратиться в колл-центр в Германии. Но, по словам главного инженера, за более, чем 12 лет использования из-за внештатных ситуаций склад останавливали всего два раза, и то, всего на несколько часов.
Взгляд в будущее
Владельцы компании "Дарница" за последние десять лет инвестировали в технологичность производства и его автоматизацию более 205 млн евро. Новый вектор стратегии "Дарницы"- диджитализация. В период глобальной пандемии, появление которой никто не мог предположить, внедренные цифровые технологии оказались для компании как нельзя кстати, и помогли не столь существенно сменить привычную модель работы и быстро перестроиться на дистанционный формат.

В прошлом году компания вела переговоры о стратегическом партнерстве с европейскими и американскими фармкомпаниями. Также рассматривалась возможность приобретения фармацевтических мощностей за границей и даже совместное производство лекарств там.

Несмотря на кризис, вызванный пандемией, "Дарница"от своей стратегии превращения в международный бренд отказываться не собирается. Компания сумела совместить стратегическое развитие и оказание помощи системе здравоохранения в период эпидемии коронавируса в стране. Текущие приоритеты "Дарницы"- обеспечение населения необходимыми лекарствами и помощь медикам в преодолении коронавируса.

"Мир охвачен пандемией, и преодолеть ее можно только совместными усилиями бизнеса, государства и каждого украинца", - подытожил Дмитрий Шимкив.

Текст и фото РБК-Украина
rbc.ua, 2020
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