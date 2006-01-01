Как рассказывают в "Дарнице", в марте, после изучения протоколов лечения коронавирусной инфекции в Китае, Франции и США, компания выразила готовность произвести гидроксихлорохин на своих мощностях.



Гидроксихлорохин – это пероральные таблетки, которые используются для лечения малярии, системной красной волчанки и ревматоидного артрита. Гидроксихлорохин производится с 1955 года и вместе с другим препаратом - антибиотиком азитромицином, чаще всего применяется для лечения пациентов, больных на коронавирус, однако пока это лишь эксперимент, а в Украине препараы с содержанием гидроксихлорохина не производятся.



Гидроксихлорохин включен в национальный протокол лечения COVID-19, но в Украине препараты, с его содержанием, не производятся. Поэтому "Дарница" приобрела фармацевтическую субстанцию и предприняла ряд действий, чтобы обеспечить производство этого препарата в максимально короткий срок.



В США, Европе и Китае лечение пациентов с COVID-19 этими препаратами уже проводится в рамках клинических исследований, когда пациент сознательно соглашается на лечение экспериментальным препаратом.



Гидроксихлорохин включен в национальный протокол лечения COVID-19, но в Украине препараты, с его содержанием, не производятся. Поэтому "Дарница" приобрела фармацевтическую субстанцию и предприняла ряд действий, чтобы обеспечить производство этого препарата в максимально короткий срок.

