Закроют ли детские садики: родители получили окончательный ответ

Как будут работать детские садики в Украине после усиления карантинных мер - вопрос, волнующий многих украинцев. Для родителей детей есть хорошие новости - садики закрываться не будут. Они будут работать в обычном режиме при соблюдении всех санитарных норм.

Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Министерства образования Сергей Шкарлет.

"Все учреждения дошкольного образования продолжат свою работу в обычном режиме. Однако они должны учитывать все рекомендации Министерства здравоохранения и главного санврача Украины", - написал Сергей Шкарлетт.

Напомним, что если в дошкольном учреждении у кого-то обнаруживают коронавирус, то группа или сад должны уйти на 14-дневный карантин.

Напомним, что в связи с большой заболеваемостью коронавирусом в Украине и предстоящими выборами, принято решение отправить на удаленное обучение студентов высших учебных заведений. Школьники же пойдут на каникулы раньше - до 15 октября и будут дома две недели.

Каникулы в школах буду длиться с 15 по 30 октября, а студенты перейдут на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Как мы писали ранее, в Киеве на самоизоляции находятся более 500 школьных классов.

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