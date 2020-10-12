Чи закриють дитячі садки: батьки отримали остаточну відповідь

Як працюватимуть дитячі садочки в Україні після посилення карантинних заходів - питання, яке хвилює багатьох українців. Для батьків дітей є хороші новини - садки закриватись не будуть. Вони будуть працювати у звичайному режимі при дотриманні всіх санітарних норм.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник Міністерства освіти Сергій Шкарлет.

"Всі установи дошкільної освіти продовжать свою роботу в звичайному режимі. Однак вони повинні враховувати всі рекомендації Міністерства охорони здоров'я та головного санлікаря України", - написав Сергій Шкарлетт.

Нагадаємо, що якщо в дошкільному закладі у когось виявляють коронавірус, то група або сад повинні піти на 14-денний карантин.

Нагадаємо, що у зв'язку з високою захворюваністю коронавірусом в Україні та майбутніми виборами, прийнято рішення відправити на віддалене навчання студентів вищих навчальних закладів. Школярі ж підуть на канікули раніше - до 15 жовтня і будуть вдома два тижні.

Канікули в школах триватимуть з 15 по 30 жовтня, а студенти перейдуть на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Як ми писали раніше, у Києві на самоізоляції перебувають понад 500 шкільних класів.

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