Їсти, щоб бачити: 5 корисних продуктів, які покращують зір

Зберегти здоров'я очей можна за допомогою 5 корисних продуктів. Вони містять речовини, які допомагають уникнути хвороб.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про звички, які можуть лише нашкодити очам.
За словами дієтолога Ольги Безуглої, риба, особливо жирні види, такі як лосось, скумбрія, сардини та форель, є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот.
Ці корисні жири допомагають зменшити ризик розвитку макулярної дегенерації, що є однією з основних причин втрати зору у літніх людей.
Експерт зазначила, що горіхи, такі як мигдаль і волоські горіхи, а також бобові, такі як квасоля та сочевиця, багаті на вітамін Е, цинк і антиоксиданти.
Вітамін Е захищає клітини в очах від вільних радикалів, спричинених факторами навколишнього середовища, такими як забруднення та сонячне світло. Омега-3 жирні кислоти також сприяють здоров’ю клітинних мембран очей і можуть полегшити сухість очей.
Такі продукти допомагають захистити клітини очей від пошкоджень.
Фрукти, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, містять вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Він допомагає захистити очі від окисного стресу і знижує ризик розвитку катаракти.
Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який підтримує здоров’я кровоносних судин очей.
Зелень, така як шпинат, кейл та броколі, багата на лютеїн і зеаксантин - каротиноїди, які допомагають захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.
Ці речовини також сприяють покращенню зору в умовах низької освітленості.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Summa health.