Їсти, щоб бачити: 5 корисних продуктів, які покращують зір

Які звички шкодять очам

Корисні продукти для очей

Види риби, багаті на Омега-3

За словами дієтолога Ольги Безуглої, риба, особливо жирні види, такі як лосось, скумбрія, сардини та форель, є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот.

Ці корисні жири допомагають зменшити ризик розвитку макулярної дегенерації, що є однією з основних причин втрати зору у літніх людей.

Горіхи та бобові

Експерт зазначила, що горіхи, такі як мигдаль і волоські горіхи, а також бобові, такі як квасоля та сочевиця, багаті на вітамін Е, цинк і антиоксиданти.

Вітамін Е захищає клітини в очах від вільних радикалів, спричинених факторами навколишнього середовища, такими як забруднення та сонячне світло. Омега-3 жирні кислоти також сприяють здоров’ю клітинних мембран очей і можуть полегшити сухість очей.

Такі продукти допомагають захистити клітини очей від пошкоджень.

Цитрусові

Фрукти, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, містять вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Він допомагає захистити очі від окисного стресу і знижує ризик розвитку катаракти.

Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який підтримує здоров’я кровоносних судин очей.

Листова зелень

Зелень, така як шпинат, кейл та броколі, багата на лютеїн і зеаксантин - каротиноїди, які допомагають захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Ці речовини також сприяють покращенню зору в умовах низької освітленості.