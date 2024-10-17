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Їсти, щоб бачити: 5 корисних продуктів, які покращують зір

Які продукти корисні для очей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зберегти здоров'я очей можна за допомогою 5 корисних продуктів. Вони містять речовини, які допомагають уникнути хвороб.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про звички, які можуть лише нашкодити очам.

Які звички шкодять очам

Корисні продукти для очей

Види риби, багаті на Омега-3

За словами дієтолога Ольги Безуглої, риба, особливо жирні види, такі як лосось, скумбрія, сардини та форель, є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот.

Ці корисні жири допомагають зменшити ризик розвитку макулярної дегенерації, що є однією з основних причин втрати зору у літніх людей.

Горіхи та бобові

Експерт зазначила, що горіхи, такі як мигдаль і волоські горіхи, а також бобові, такі як квасоля та сочевиця, багаті на вітамін Е, цинк і антиоксиданти.

Вітамін Е захищає клітини в очах від вільних радикалів, спричинених факторами навколишнього середовища, такими як забруднення та сонячне світло. Омега-3 жирні кислоти також сприяють здоров’ю клітинних мембран очей і можуть полегшити сухість очей.

Такі продукти допомагають захистити клітини очей від пошкоджень.

Цитрусові

Фрукти, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, містять вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Він допомагає захистити очі від окисного стресу і знижує ризик розвитку катаракти.

Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який підтримує здоров’я кровоносних судин очей.

Листова зелень

Зелень, така як шпинат, кейл та броколі, багата на лютеїн і зеаксантин - каротиноїди, які допомагають захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Ці речовини також сприяють покращенню зору в умовах низької освітленості.

 

Раніше ми повідомляли, скільки часу треба проводити на вулиці, щоб покращити зір.

Читайте також про 5 способів лікування кон’юнктивіту, які прискорюють загоєння очей.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Summa health.

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