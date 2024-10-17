Есть, чтобы видеть: 5 полезных продуктов, которые улучшают зрение

Сохранить здоровье глаз можно с помощью 5 полезных продуктов. Они содержат вещества, помогающие избежать болезней.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые могут только навредить глазам.
По словам диетолога Ольги Безуглой, рыба, особенно жирные виды, такие как лосось, скумбрия, сардины и форель, являются отличным источником омега-3 жирных кислот.
Эти полезные жиры помогают снизить риск развития макулярной дегенерации, что является одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.
Эксперт отметила, что орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, а также бобовые, такие как фасоль и чечевица, богаты витамином Е, цинком и антиоксидантами.
Витамин Е защищает клетки в глазах от свободных радикалов, вызванных факторами окружающей среды, такими как загрязнение и солнечный свет. Омега-3 жирные кислоты также способствуют здоровью клеточных мембран глаз и могут облегчить сухость глаз.
Такие продукты помогают оградить клетки глаз от повреждений.
Фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат витамин С, являющийся мощным антиоксидантом. Он помогает оградить глаза от окислительного стресса и снижает риск развития катаракты.
Этот витамин является мощным антиоксидантом, поддерживающим здоровье кровеносных сосудов глаз.
Зелень, такая как шпинат, кейл и брокколи, богата лютеином и зеаксантином - каротиноидами, которые помогают защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
Эти вещества также способствуют улучшению зрения в условиях низкой освещенности.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Summa health.