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Есть, чтобы видеть: 5 полезных продуктов, которые улучшают зрение

Какие продукты полезны для глаз (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сохранить здоровье глаз можно с помощью 5 полезных продуктов. Они содержат вещества, помогающие избежать болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые могут только навредить глазам.

Какие привычки вредят глазам

Полезные продукты для глаз

Виды рыбы, богатые Омега-3

По словам диетолога Ольги Безуглой, рыба, особенно жирные виды, такие как лосось, скумбрия, сардины и форель, являются отличным источником омега-3 жирных кислот.

Эти полезные жиры помогают снизить риск развития макулярной дегенерации, что является одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.

Орехи и бобовые

Эксперт отметила, что орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, а также бобовые, такие как фасоль и чечевица, богаты витамином Е, цинком и антиоксидантами.

Витамин Е защищает клетки в глазах от свободных радикалов, вызванных факторами окружающей среды, такими как загрязнение и солнечный свет. Омега-3 жирные кислоты также способствуют здоровью клеточных мембран глаз и могут облегчить сухость глаз.

Такие продукты помогают оградить клетки глаз от повреждений.

Цитрусовые

Фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, содержат витамин С, являющийся мощным антиоксидантом. Он помогает оградить глаза от окислительного стресса и снижает риск развития катаракты.

Этот витамин является мощным антиоксидантом, поддерживающим здоровье кровеносных сосудов глаз.

Лиственная зелень

Зелень, такая как шпинат, кейл и брокколи, богата лютеином и зеаксантином - каротиноидами, которые помогают защитить глаза от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.

Эти вещества также способствуют улучшению зрения в условиях низкой освещенности.

 

Раньше мы сообщали, сколько времени нужно проводить на улице, чтобы улучшить зрение.

Читайте также о 5 способах лечения конъюнктивита, ускоряющих заживление глаз.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Summa health.

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