UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ученые рассказали, кому алкоголь вредит больше, чем другим

Автор: Роман Мирончук

Ученые из Австралии провели новое исследование и проверили, как алкоголь влияет на печень людей с нормальным весом, лишней массой тела и ожирением.

Об этом сообщает Nature.

В этом исследовании использовались данные британского Биобанка - большого исследования, в котором собраны медицинские данные и информация об образе жизни сотен тысяч людей.

Были проанализированы данные 465 человек в возрасте от 40 до 69 лет. При этом за людьми наблюдали в течение 10 лет. Ученые сравнили риски со стороны печени у людей с лишним и с нормальным весом, которые пили больше, чем советуют британские медики - более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю.

Результаты исследования

  • Люди с лишним весом или те, кто страдает ожирением, подвержены риску развития алкогольной жировой болезни печени почти на 600% больше, чем люди с нормальным весом.
  • Их риск смерти от этой проблемы был на 700% больше.
  • Лишний вес и ожирение увеличивали риск развития болезней печени у людей, которые употребляли алкоголь, но не превышали рекомендуемую норму.
  • Этот риск у них был выше на 50% по сравнению с показателями людей с нормальным весом.

Авторы исследования считают, что люди с лишним весом и ожирением должны с большей осторожностью относится к употреблению алкоголя. Кроме того, лучше пить намного меньше, чем говорится в рекомендациях.

Напомним, врач рассказал, когда коронавирус исчезнет из Украины.

Ранее ученые предупредили о возможном извержении самого большого вулкана на Земле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины алкогольученые