Ученые рассказали, кому алкоголь вредит больше, чем другим

Ученые из Австралии провели новое исследование и проверили, как алкоголь влияет на печень людей с нормальным весом, лишней массой тела и ожирением.
Об этом сообщает Nature.
В этом исследовании использовались данные британского Биобанка - большого исследования, в котором собраны медицинские данные и информация об образе жизни сотен тысяч людей.
Были проанализированы данные 465 человек в возрасте от 40 до 69 лет. При этом за людьми наблюдали в течение 10 лет. Ученые сравнили риски со стороны печени у людей с лишним и с нормальным весом, которые пили больше, чем советуют британские медики - более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю.
Авторы исследования считают, что люди с лишним весом и ожирением должны с большей осторожностью относится к употреблению алкоголя. Кроме того, лучше пить намного меньше, чем говорится в рекомендациях.
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