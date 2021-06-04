Ученые рассказали, кому алкоголь вредит больше, чем другим

Ученые из Австралии провели новое исследование и проверили, как алкоголь влияет на печень людей с нормальным весом, лишней массой тела и ожирением.

В этом исследовании использовались данные британского Биобанка - большого исследования, в котором собраны медицинские данные и информация об образе жизни сотен тысяч людей.

Были проанализированы данные 465 человек в возрасте от 40 до 69 лет. При этом за людьми наблюдали в течение 10 лет. Ученые сравнили риски со стороны печени у людей с лишним и с нормальным весом, которые пили больше, чем советуют британские медики - более 10 стандартных порций, эквивалентных 10 граммам чистого спирта, в неделю.

Результаты исследования

Люди с лишним весом или те, кто страдает ожирением, подвержены риску развития алкогольной жировой болезни печени почти на 600% больше, чем люди с нормальным весом.

Их риск смерти от этой проблемы был на 700% больше.

Лишний вес и ожирение увеличивали риск развития болезней печени у людей, которые употребляли алкоголь, но не превышали рекомендуемую норму.

Этот риск у них был выше на 50% по сравнению с показателями людей с нормальным весом.

Авторы исследования считают, что люди с лишним весом и ожирением должны с большей осторожностью относится к употреблению алкоголя. Кроме того, лучше пить намного меньше, чем говорится в рекомендациях.