Вчені розповіли, кому алкоголь шкодить більше, ніж іншим

Учені з Австралії провели нове дослідження і перевірили, як алкоголь впливає на печінку людей з нормальною вагою, надмірною масою тіла та ожирінням.
Про це повідомляє Nature.
У цьому дослідженні використовувалися дані британського Біобанку - великого дослідження, в якому зібрані медичні дані та інформація про спосіб життя сотень тисяч людей.
Були проаналізовані дані 465 осіб у віці від 40 до 69 років. При цьому за людьми спостерігали протягом 10 років. Вчені порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою і з нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські медики - понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, в тиждень.
Автори дослідження вважають, що люди із зайвою вагою і ожирінням повинні з більшою обережністю ставиться до вживання алкоголю. Крім того, краще пити набагато менше, ніж говориться в рекомендаціях.
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