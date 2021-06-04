Вчені розповіли, кому алкоголь шкодить більше, ніж іншим

Учені з Австралії провели нове дослідження і перевірили, як алкоголь впливає на печінку людей з нормальною вагою, надмірною масою тіла та ожирінням.

У цьому дослідженні використовувалися дані британського Біобанку - великого дослідження, в якому зібрані медичні дані та інформація про спосіб життя сотень тисяч людей.

Були проаналізовані дані 465 осіб у віці від 40 до 69 років. При цьому за людьми спостерігали протягом 10 років. Вчені порівняли ризики з боку печінки у людей із зайвою і з нормальною вагою, які пили більше, ніж радять британські медики - понад 10 стандартних порцій, еквівалентних 10 грамам чистого спирту, в тиждень.

Результати дослідження

Люди із зайвою вагою або ті, хто страждає на ожиріння, схильні до ризику розвитку алкогольної жирової хвороби печінки майже на 600% більше, ніж люди з нормальною вагою.

Їх ризик смерті від цієї проблеми був на 700% більше.

Зайва вага і ожиріння збільшували ризик розвитку хвороб печінки у людей, які вживали алкоголь, але не перевищували рекомендовану норму.

Цей ризик у них був вищий на 50% в порівнянні з показниками людей з нормальною вагою.

Автори дослідження вважають, що люди із зайвою вагою і ожирінням повинні з більшою обережністю ставиться до вживання алкоголю. Крім того, краще пити набагато менше, ніж говориться в рекомендаціях.