Снег засыпал трассу Одесса-Николаев в августе: синоптики объяснили загадочную аномалию

Почему это не снег?

По словам синоптиков, основным отличием между замороженными осадками является то, как образуются различные их виды в самом облаке.

Так, снег образуется в результате превращения водяного пара в лед, при этом процесс минует жидкую стадию. Такой процесс называется осаждением. Летом он возможен лишь на самых верхушках облаков.

Что такое граупель?

То, что посыпалось на головы украинцев называется граупель - ледяная крупа в виде мягких мелких гранул, что образуются, когда капли переохлажденной воды (при температуре ниже -40 градусов) замерзают на снежном кристалле. Этот процесс этот называется намерзанням.

Граупель синоптики называют мягким градом. Ведь частички мелкие, непрозрачные и слипаются, если их сжать в руке. С градом такое не сделать.

Град - это быстро замороженные осадки из-за низкой температуры. Они могут вырастать до очень крупных размеров за счет накопления на поверхности маленькой градинки воды. Собственно, град, словно эмбрион появляется из граупеля, увеличиваясь в размерах, пока его крутит внутри грозового облака.

Фото слева направо: град, граупель, ледяная корка, снег (facebook.com/UkrHMC)

А вот на видео ниже то, что происходило под Одессой 7 августа

Видео: мелкий град на трассе Одесса-Николаев