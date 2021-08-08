Сніг засипав трасу Одеса-Миколаїв у серпні: синоптики пояснили загадкову аномалію

Чому це не сніг?

За словами синоптиків, основною відмінністю між замороженими опадами є те, як утворюються різні їх види в самій хмарі.

Так, сніг утворюється в результаті перетворення водяної пари в лід, при цьому процес минає рідку стадію. Такий процес називається осадженням. Влітку він можливий лише на самих верхівках хмар.

Що таке граупель?

Те, що посипалося на голови українців називається граупель - крижана крупа у вигляді м'яких дрібних гранул, що утворюються, коли краплі переохолодженої води (при температурі нижче -40 градусів) замерзають на сніжному кристалі. Цей процес цей називається намерзанням.

Граупель синоптики називають м'яким градом. Адже частинки дрібні, непрозорі і злипаються, якщо їх стиснути в руці. З градом таке не зробити.

Град - це швидко заморожені опади через низьку температуру. Вони можуть виростати до дуже великих розмірів за рахунок накопичення на поверхні маленької градинки води. Власне, град, немов ембріон з'являється з граупеля, збільшуючись в розмірах, поки його крутить всередині грозової хмари.

Фото зліва направо: град, граупель, крижана кірка, сніг (facebook.com/UkrHMC)

А ось на відео нижче те, що відбувалося під Одесою 7 серпня

Відео: дрібний град на трасі Одеса-Миколаїв