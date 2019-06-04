Сколько президент Зеленский зарабатывает за 1 час: названа сумма

Владимир Зеленский приходит на работу в восемь утра и уходит позже всех
Владимир Зеленский работает по 14 часов в день. Президент Украины приходит на работу на восемь утра, а уходит с кабинета на Банковой около 22:00. При этом, как рассказал первый замглавы Администрации Президента Сергей Трофимов, перед началом рабочего дня Владимир Александрович успевает заскочить в спортзал.
Владимир Зеленский в спортзале на Банковой (фото: facebook.com/zelenskiy95)
В интервью "Украинской правде" Трофимов отметил, что все остальные сотрудники АП приходят на работу в 8:30, а полноценный рабочий день у них начинается в 9:00.
"Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас", - рассказал замглавы АП и добавил, что поначалу все работники администрации вместе с Зеленским засиживались до часу-двух ночи, но сейчас заканчивают работу где-то в 10 вечера.
Также Трофимов убежден в том, что Зеленский очень ответственный человек и ему важно доверие людей.
"Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно - трудно сказать. Это большая нагрузка, ответственность и мужество с его стороны", - резюмировал чиновник.
Отметим, что заработная плата президента Украины на сегодняшний день составляет 28 тыс. грн (с мая 2016 года). Скорее всего, зарплата Зеленского состоит исключительно из должностного оклада, и он пока не получает премий или надбавок.
Президент Украины Владимир Зеленский (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Интересно, что согласно статье 50 КЗоТ Украины нормальная продолжительность рабочего времени работников бюджетной сферы, коим является Владимир Зеленский, не может превышать 40 часов в неделю.
Но если бы труд главы государства оплачивался почасово, то, соответственно, Зеленский со своим 14-часовым рабочим днем получал бы намного большую з/п. А так как зарплата в 28 тыс. грн выплачивается исходя из восьмичасового рабочего дня, то получается, что президенту Владимиру Зеленскому перепадает 100 грн в час. Если бы он не перерабатывал (переработка президента превышает установленную норму на 30 часов в неделю), то в час получал бы 175 грн.
Добавим, что средняя заработная плата в апреле в Украине составила 10 269 грн.
Напомним, недавно мы рассказывали о том, что ест, пьет и готовит Владимир Зеленский, а также расписали рецепты его любимого блюда.