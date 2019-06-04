Скільки президент Зеленський заробляє за 1 годину: названа сума

Володимир Зеленський працює по 14 годин на день. Президент України приходить на роботу на восьму ранку, а йде з кабінету на Банковій близько 22:00. При цьому, як розповів перший заступник голови Адміністрації Президента Сергій Трофімов, перед початком робочого дня Володимир Олександрович встигає заскочити в спортзал.

Володимир Зеленський у спортзалі на Банковій (фото: facebook.com/zelenskiy95)

В інтерв'ю "Українській правді" Трофімов зазначив, що всі інші співробітники АП приходять на роботу о 8:30, а повноцінний робочий день у них починається в 9:00.

"Президент приїжджає раніше, він ще в спортзал заходить. У нього набагато більш жорсткий графік, ніж у всіх нас", - розповів заступник голови АП і додав, що спочатку всі працівники адміністрації разом із Зеленським засиджувалися до першої-другої ночі, але зараз закінчують роботу десь о 10 вечора.

Також Трофімов переконаний в тому, що Зеленський дуже відповідальна людина і йому важлива довіра людей.

"Він ніколи не підводив і дуже дорожить довірою. Зараз Володимир Олександрович весь у роботі, він дуже зайнятий, вирішує складні завдання. Наскільки це зручно - важко сказати. Це велике навантаження, відповідальність і мужність з його боку", - резюмував чиновник.

Скільки заробляє президент Зеленський

Зазначимо, що заробітна плата президента України на сьогоднішній день становить 28 тис. грн (з травня 2016 року). Швидше за все, зарплата Зеленського складається виключно з посадового окладу, і він поки не отримує премій або надбавок.

Президент України Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

Цікаво, що відповідно до статті 50 КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників бюджетної сфери, яким є Володимир Зеленський, не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Але якщо б праця глави держави оплачувалася погодинно, то, відповідно, Зеленський зі своїм 14-годинним робочим днем отримував би набагато більшу з/п. А так як зарплата в 28 тис. грн виплачується виходячи з восьмигодинного робочого дня, то виходить, що президенту Володимиру Зеленському перепадає 100 грн на годину. Якщо б він не переробляв (переробка президента перевищує встановлену норму на 30 годин у тиждень), то в годину отримував би 175 грн.

Додамо, що середня заробітна плата в квітні в Україні склала 10 269 грн.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, що їсть, п'є і готує Володимир Зеленський, а також розписали рецепти його улюбленої страви.