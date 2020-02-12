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Праздник 12 февраля: все приметы и запреты этого дня

STYLERЖизнь    12.02.2020 - 06:04
Праздник 12 февраля: все приметы и запреты этого дня
Праздник 12 февраля (Коллаж РБК-Украина)

Православная церковь в этот день празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова

Какой сегодня праздник. 12 февраля 2020 года православные всего мира отмечают праздник под названием Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

В этот день их принято было чествовать и вспоминать. Они прославились своими проповедями и религиозными произведениями. Согласно преданию, во времена правления византийского императора Алексея I Комнина митрополиту Иоанну приснился странный сон. Он увидел святых, которые приказали ему установить празднование их памяти в один день, так как все они одинаково равны перед Богом.

В народе 12 февраля называют праздником семейной святости, так как все три семьи святителей были очень набожными и воспитывали своих детей в любви и вере. В этот день принято ходить в церковь и молиться Трем Святым.

Главные приметы этого дня:

  • На небе взошла красная луна – к сильному ветру.
  • Поднялся ветер – будет сырой год.
  • Зайцы в сады приходят – будет морозная погода
  • Деревья инеем покрылись – будет скоро тепло.
  • Подул северный ветер, а туч нет – наступят сильные холода.
  • Если мыши выходят на снег – будет оттепель.
  • Лошадь на землю ложится – ждите снега.
  • Солнце в тучу закатывается – к бурану.
  • Если волки под жильем воют – будут морозы.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя в этот день злиться и ревновать - случится несчастье.
  • Нельзя шить и прясть в этот день.
  • Работать на земле запрещается.

Кстати, именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.

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