ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 12 лютого: всі прикмети і заборони цього дня

STYLERЖиття    12.02.2020 - 06:04
Свято 12 лютого: всі прикмети і заборони цього дня
Свято 12 лютого (Колаж РБК-Україна)

Православна церква у цей день святкує Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова

Яке сьогодні свято. 12 лютого 2020 року православні всього світу відзначають свято під назвою Собор трьох святителів Василя Великого, Іоанна Златоуста і Григорія Богослова.

В цей день було прийнято поминати й згадувати. Вони прославилися своїми проповідями й релігійними творами. Згідно з переказами, у часи правління візантійського імператора Олексія I Комніна митрополиту Іоанну приснився дивний сон. Він побачив святих, які наказали йому встановити святкування їх пам'яті в один день, так як всі вони однаково рівні перед Богом.

У народі 12 лютого називають святом сімейної святості, так як всі три сім'ї святителів були дуже побожними і виховували своїх дітей в любові та вірі. У цей день прийнято ходити до церкви і молитися Трьом Святим.

Головні прикмети цього дня:

  • На небі зійшов червоний місяць – до сильного вітру.
  • Піднявся вітер – буде сирої рік.
  • Зайці у сади приходять – буде морозна погода
  • Дерева вкрилися інеєм – буде тепло.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – настануть сильні холоди.
  • Якщо миші виходять на сніг – буде відлига.
  • Коня на землю лягає, – чекайте снігу.
  • Сонце за хмару заходить – до бурану.
  • Якщо вовки під житлом виють – будуть морози.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день злитися і ревнувати - трапиться нещастя.
  • Не можна шити і прясти в цей день.
  • Працювати на землі забороняється.

До речі, сьогодні іменини святкують: Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим, Петро, Степан, Федір.

Свято 11 лютого: що не можна робити в цей день, всі прикмети День ангела Оксани: кращі привітання і прикольні СМС, відео
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся