"Новая почта" внедрила новую важную функцию, которая упростит жизнь украинцев: цена и инструкция

Украинцы отныне могут отправлять посылки с почтоматов "Новой почты". Однако эта важная и удобная услуга действует пока только в определенных городах.
Что и как можно отправлять с почтоматов, сколько это стоит - читайте и смотрите в материале Styler.
Отправлять с почтоматов можно книги, документы, обувь, одежду, игрушки, посуду, косметику, мелкую бытовую технику.
Главное, чтобы размер посылки не превышал 40x60x30 см, вес был меньше, чем 20 кг, а объявленная стоимость - не более 6000 гривен.
Однако есть список запрещенных к отправке через почтомат вещей. Как вот например:
Также стоит помнить, что из одной ячейки можно осуществить одну отправку.
"Новая почта" советует клиентам использовать коробки НП, ведь они соответствуют требованиям.
Но если такой коробки нет под рукой, то можно осуществить упаковку другим способом. Главное, придерживаться ниже перечисленных правил.
"Для этого используй три наполнителя, на выбор: воздушно-пузырчатая пленка, смятая бумага или пенопласт. Если отправка хрупкая, проследите, чтобы контакта с коробкой не было. Защитите хрупкое наполнителями", - советуют в НП.
Стоимость отправки документов и других посылок отличается. Сейчас тарифы такие:
Добавим, что найти ближайший к себе почтомат "Новой почты" по этой ссылке.
Также следует отметить, что воспользоваться услугой могут жители Киева, Львова, Полтавы, Одессы, Днепра, Винницы и других городов.
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