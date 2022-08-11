"Нова пошта" впровадила нову важливу функцію, яка спростить життя українців: ціна і інструкція

Українці відтепер можуть відправляти посилки з поштоматів "Нової пошти". Однак ця важлива й зручна послуга діє поки що лише у певних містах.
Що і як можна відправляти з поштоматів, скільки це коштує - читайте і дивіться у матеріалі Styler.
Відправляти з поштоматів можна книги, документи, взуття, одяг, іграшки, посуд, косметику, дрібну побутову техніку.
Головне, щоб розмір посилки не перевищував 40x60x30 см, вага була меншою, ніж 20 кг, а оголошена вартість - не більше 6000 гривень.
Однак є список заборонених до відправки через поштомат речей. Як ось наприклад:
Також варто пам'ятати, що з однієї комірки можна здійснити одне відправлення.
"Нова пошта" радить клієнтам використовувати коробки НП, адже вони відповідають вимогам.
Але якщо такої коробки немає під рукою, то можна здійснити пакування в інший спосіб. Головне, дотримуватися нижче перечислених правил.
"Для цього використовуй три наповнювачі, на вибір: повітряно-бульбашкова плівка, зім'ятий папір або пінопласт. Якщо відправлення крихке, простежте, щоб контакту з коробкою не було. Захистіть крихке наповнювачами", - радять у НП.
Вартість відправлення документів та інших посилок відрізняється. Наразі тарифи такі:
Додамо, що знайти найближчий до себе поштомат "Нової пошти" можна за цим посиланням.
Також варто зауважити, що скористатися послугою можуть мешканці Києва, Львова, Полтави, Одеси, Дніпра, Вінниці та інших міст.
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