Названо суперпродукт, який захищає від хвороб та містить багато вітамінів

Контролює рівень артеріального тиску

Шпинат є джерелом нітратів, які відкривають кровоносні судини, що покращує кровообіг і зменшує навантаження на серце.

В дослідженні група з семи жінок і 11 чоловіків вживали чотири напої, багаті нітратами, включаючи напій зі шпинату. Рівень нітратів в крові учасників підвищився.

Напій зі шпинату також знижував тиск. Діастолічний кров'яний тиск залишався низьким протягом п'яти годин після цього. Це нижня цифра на показниках артеріального тиску. Діастолічний артеріальний тиск вказує на величину тиску в артеріях між ударами серця.

Повний поживних речовин

Шпинат багатий поживними речовинами та має низьку калорійність. Порція з 3 чашок забезпечує понад 300% добової норми вітаміну K. Зелений листовий овоч також забезпечує понад 160% і 40% вітамінів A і C.

Вітаміни К і А підтримують міцність кісток, а вітамін С допомагає загоювати рани.

Продукт також містить 45% фолієвої кислоти, яка допомагає формувати еритроцити та ДНК. Шпинат також містить залізо, магній, калій, кальцій і невелику кількість вітамінів групи B.

Захищає від хвороб

Сполуки в шпинаті можуть зменшити окислювальний стрес, який викликає дисбаланс антиоксидантів і вільних радикалів або нестабільних атомів, які можуть пошкодити клітини.

Дані свідчать про те, що окислювальний стрес підвищує ризик кількох захворювань, таких як рак, хвороби серця та діабет 2 типу.

Забезпечте антиоксидантами

Шпинат містить антиоксиданти, які допомагають зменшити запалення та захистити від хвороб. Антиоксиданти в шпинаті включають кемпферол, кверцетин, мірицетин та ізорамнетин, які є флавоноїдами.

Ці сполуки можуть захистити від раку, хвороб серця та запальних захворювань.

Підтримує здоров'я очей

Лютеїн є антиоксидантом у шпинаті, який може знизити ризик вікової макулярної дегенерації. Хвороба є основною причиною втрати зору у людей старше 55 років. Профілактика є ключовою, оскільки не існує ліків.

Дослідження показали, що багатий лютеїном шпинат збільшує оптичну щільність макулярного пігменту, який діє як внутрішні сонцезахисні окуляри для захисту очей.

Підтримує здоровий кишечник

Шпинат є джерелом нерозчинної клітковини, яка може підтримувати травлення. Клітковина - це вуглевод, який допомагає вам відчувати ситість і підтримує регулярне випорожнення.

Нерозчинна клітковина допомагає їжі проходити через кишечник, що запобігає закрепам.

Поживність шпинату

Шпинат низькокалорійний, близько 91% його маси складається з води. 1 склянка сирого шпинату містить такі поживні речовини:

калорійність - 6,9

жир -0,1 грама

натрій - 23,7 міліграма

вуглеводи - 1,1 г

клітковина - 0,7 г

білок - 0,9 г

Важливо споживати шпинат сирим для максимального споживання лютеїну. Шпинат у мікрохвильовці - найкращий спосіб зберегти вітамін К. Бланшування значно зменшує вміст вітаміну С, але приготування на пару - найкращий спосіб зберегти його.

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