Назван суперпродукт, который защищает от болезней и содержит много витаминов

Контролирует уровень артериального давления

Шпинат является источником нитратов, которые открывают кровеносные сосуды, что улучшает кровообращение и уменьшает нагрузку на сердце.

В исследовании группа из семи женщин и 11 мужчин употребляли четыре напитка, богатые нитратами, включая напиток из шпината. Уровень нитратов в крови участников повысился.

Напиток из шпината также снижал давление. Диастолическое кровяное давление оставалось низким в течение пяти часов после этого. Это нижняя цифра на показателях артериального давления. Диастолическое артериальное давление указывает на величину давления в артериях между ударами сердца.

Полный питательных веществ

Шпинат богат питательными веществами и имеет низкую калорийность. Порция из 3 чашек обеспечивает более 300% суточной нормы витамина K. Зеленый листовой овощ также обеспечивает более 160% и 40% витаминов A и C.

Витамины К и А поддерживают прочность костей, а витамин С помогает заживлять раны.

Продукт также содержит 45% фолиевой кислоты, которая помогает формировать эритроциты и ДНК. Шпинат также содержит железо, магний, калий, кальций и небольшое количество витаминов группы B.

Защищает от болезней

Соединения в шпинате могут уменьшить окислительный стресс, который вызывает дисбаланс антиоксидантов и свободных радикалов или нестабильных атомов, которые могут повредить клетки.

Данные свидетельствуют о том, что окислительный стресс повышает риск нескольких заболеваний, таких как рак, болезни сердца и диабет 2 типа.

Обеспечьте антиоксидантами

Шпинат содержит антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление и защитить от болезней. Антиоксиданты в шпинате включают кемпферол, кверцетин, мирицетин и изорамнетин, которые являются флавоноидами.

Эти соединения могут защитить от рака, болезней сердца и воспалительных заболеваний.

Поддерживает здоровье глаз

Лютеин является антиоксидантом в шпинате, который может снизить риск возрастной макулярной дегенерации. Болезнь является основной причиной потери зрения у людей старше 55 лет. Профилактика является ключевой, поскольку не существует лекарств.

Исследования показали, что богатый лютеином шпинат увеличивает оптическую плотность макулярного пигмента, который действует как внутренние солнцезащитные очки для защиты глаз.

Поддерживает здоровый кишечник

Шпинат является источником нерастворимой клетчатки, которая может поддерживать пищеварение. Клетчатка - это углевод, который помогает вам чувствовать сытость и поддерживает регулярный стул.

Нерастворимая клетчатка помогает пище проходить через кишечник, что предотвращает запоры.

Питательность шпината

Шпинат низкокалорийный, около 91% его массы состоит из воды. 1 стакан сырого шпината содержит следующие питательные вещества:

калорийность - 6,9

жир - 0,1 грамма

натрий - 23,7 миллиграмма

углеводы - 1,1 г

клетчатка - 0,7 г

белок - 0,9 г

Важно потреблять шпинат сырым для максимального потребления лютеина. Шпинат в микроволновке - лучший способ сохранить витамин К. Бланширование значительно уменьшает содержание витамина С, но приготовление на пару - лучший способ сохранить его.

Вас может заинтересовать