Міста й села не пристосовані для людей з інвалідністю: українці дали свою оцінку

В Україні провели масштабне опитування на тему "Сприйняття людей з інвалідністю в суспільстві". Результати показали, що українці цілком нормально приймають таких громадян, однак соціальна інфраструктура міст до цього не пристосована.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на результати соціологічного дослідження компанії "Рейтинг".
За результатами опитування, більшість респондентів посередньо та погано оцінили стан сфер й ініціатив для людей з інвалідністю в їхніх містах.
Найпоширенішою проблемою, яку згадували українці, є неможливість дістатися до верхніх поверхів будівель. Особливо це стосується лікарень, де реабілітаційні кабінети розташовані на 2-3 поверхах.
Різні сфери життя отримали такі оцінки за пристосованість для людей з інвалідністю:
Найгірше українці оцінили стан громадського транспорту в контексті використання людьми з інвалідністю.
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Цікаво, що рівень можливостей у різних сферах українці оцінили значно краще:
При цьому можливості для військових, які отримали інвалідність на війні, оцінюють вище, аніж для цивільних людей з інвалідністю. Причиною на це є думка, військові, які втратили своє здоров'я, повинні отримувати від суспільства більше допомоги та підтримки.
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64% опитаних вважають, що суспільство позитивно ставиться до військових з інвалідністю. Щодо цивільних людей з інвалідністю більше говорять про нейтральне ставлення - 48%.
Натомість більшість учасників якісного дослідження вважали, що ставлення до людей з інвалідністю в суспільства скоріше байдуже та нейтральне, а війна, щоденні загибелі військових і травмування, велика кількість людей з видимою інвалідністю на вулиці, викликає звикання до такого стану речей.
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