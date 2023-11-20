Міста й села не пристосовані для людей з інвалідністю: українці дали свою оцінку

Стан міст для людей з інвалідністю

За результатами опитування, більшість респондентів посередньо та погано оцінили стан сфер й ініціатив для людей з інвалідністю в їхніх містах.

Найпоширенішою проблемою, яку згадували українці, є неможливість дістатися до верхніх поверхів будівель. Особливо це стосується лікарень, де реабілітаційні кабінети розташовані на 2-3 поверхах.

Різні сфери життя отримали такі оцінки за пристосованість для людей з інвалідністю:

доступність інформації про можливості для людей з інвалідністю - 2,6 бала з 5

соціальні послуги та реабілітація - 2,6

кількість пандусів, ліфтів, пласких входів - 2,5

культурні послуги - 2,5

інформаційні кампанії для привернення уваги до проблем людей з інвалідністю - 2,2

адаптований транспорт для людей з візками - 1,9

адаптовані сайти місцевих органів влади для незрячих - 1,9

Найгірше українці оцінили стан громадського транспорту в контексті використання людьми з інвалідністю.

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Цікаво, що рівень можливостей у різних сферах українці оцінили значно краще:

освіта й навчання - 4,1

досягнення успіху - 3,5

самореалізація - 3,5

проведення дозвілля - 3,5

спорт - 3,4

підприємництво - 3,1

працевлаштування - 2,6

При цьому можливості для військових, які отримали інвалідність на війні, оцінюють вище, аніж для цивільних людей з інвалідністю. Причиною на це є думка, військові, які втратили своє здоров'я, повинні отримувати від суспільства більше допомоги та підтримки.

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Як українці ставляться до військових з інвалідністю

64% опитаних вважають, що суспільство позитивно ставиться до військових з інвалідністю. Щодо цивільних людей з інвалідністю більше говорять про нейтральне ставлення - 48%.

Натомість більшість учасників якісного дослідження вважали, що ставлення до людей з інвалідністю в суспільства скоріше байдуже та нейтральне, а війна, щоденні загибелі військових і травмування, велика кількість людей з видимою інвалідністю на вулиці, викликає звикання до такого стану речей.

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