Города и села не приспособлены для людей с инвалидностью: украинцы дали свою оценку

В Украине провели масштабный опрос по теме "Восприятие людей с инвалидностью в обществе". Результаты показали, что украинцы вполне нормально принимают таких граждан, однако социальная инфраструктура городов к этому не приспособлена.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на результаты социологического исследования компании "Рейтинг".
По результатам опроса большинство респондентов средне и плохо оценили состояние сфер и инициатив для людей с инвалидностью в их городах.
Самая распространенная проблема, которую упоминали украинцы, - невозможность добраться до верхних этажей зданий. Особенно это касается больниц, где реабилитационные кабинеты расположены на 2-3 этажах.
Различные сферы жизни получили следующие оценки за приспособленность для людей с инвалидностью:
Хуже всего украинцы оценили состояние общественного транспорта в контексте использования людьми с инвалидностью.
Скриншот
Интересно, что уровень возможностей в разных сферах украинцы оценили гораздо лучше:
При этом возможности для военных, получивших инвалидность на войне, оценивают выше, чем для гражданских людей с инвалидностью. Причиной этого является мнение, что военные, потерявшие свое здоровье, должны получать от общества больше помощи и поддержки.
Скриншот
64% опрошенных считают, что общество положительно относится к военным с инвалидностью. Относительно гражданских людей с инвалидностью больше говорят о нейтральном отношении - 48%.
Большинство же участников качественного исследования считали, что отношение к людям с инвалидностью у общества скорее безразличное и нейтральное, а война, ежедневные гибели военных и травмирование, большое количество людей с видимой инвалидностью на улице, вызывает привыкание к такому положению вещей.
Скриншот
Ранее мы рассказывали, что украинцы жалуются на нарушение языкового закона.
Читайте также, как украинцам получить стипендию на обучение в Австрии.