Якщо ви вмиваєте обличчя такою водою, то завдаєте сильної шкоди шкірі

Бездоганний зовнішній вигляд шкіри починається з якісного очищення. Важливо знати, якої температури має бути вода під час вмивання, щоб не нашкодити шкірі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Дерматолог супереч поширеній думці, під впливом гарячої або холодної води пори не відкриваються і закриваються.
"Правда в тому, що пори не мають м’язів, тому вони не можуть фізично відкриватися або закриватися під впливом температур. Гаряча вода може тимчасово послабити жир і змити бруд на шкірі, зробивши пори чистішими, але насправді вона не змінює їх розмір", - додала експерт.
Тоді як холодна вода може тимчасово звужувати кровоносні судини, надаючи шкірі більш підтягнутий вигляд.
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