UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Якщо ви вмиваєте обличчя такою водою, то завдаєте сильної шкоди шкірі

Якою водою вмивати обличчя вранці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Бездоганний зовнішній вигляд шкіри починається з якісного очищення. Важливо знати, якої температури має бути вода під час вмивання, щоб не нашкодити шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Що варто знати

Дерматолог супереч поширеній думці, під впливом гарячої або холодної води пори не відкриваються і закриваються.

"Правда в тому, що пори не мають м’язів, тому вони не можуть фізично відкриватися або закриватися під впливом температур. Гаряча вода може тимчасово послабити жир і змити бруд на шкірі, зробивши пори чистішими, але насправді вона не змінює їх розмір", - додала експерт.

Тоді як холодна вода може тимчасово звужувати кровоносні судини, надаючи шкірі більш підтягнутий вигляд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Догляд за обличчямЗдоров'я