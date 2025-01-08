Якщо ви вмиваєте обличчя такою водою, то завдаєте сильної шкоди шкірі

Що варто знати

Дерматолог супереч поширеній думці, під впливом гарячої або холодної води пори не відкриваються і закриваються.

"Правда в тому, що пори не мають м’язів, тому вони не можуть фізично відкриватися або закриватися під впливом температур. Гаряча вода може тимчасово послабити жир і змити бруд на шкірі, зробивши пори чистішими, але насправді вона не змінює їх розмір", - додала експерт.

Тоді як холодна вода може тимчасово звужувати кровоносні судини, надаючи шкірі більш підтягнутий вигляд.