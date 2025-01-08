Если вы умываете лицо такой водой, то наносите сильный вред коже

Что стоит знать

Дерматолог распространенному мнению, под воздействием горячей или холодной воды поры не открываются и не закрываются.

"Правда в том, что поры не имеют мышц, поэтому они не могут физически открываться или закрываться под воздействием температур. Горячая вода может временно ослабить жир и смыть грязь на коже, сделав поры чище, но на самом деле она не меняет их размер", - добавила эксперт.

Тогда как холодная вода может временно сужать кровеносные сосуды, придавая коже более подтянутый вид.