Календарь праздников и выходных на ноябрь: сколько будем отдыхать и что отмечать

В ноябре 30 дней, из них 22 – будут рабочими, а 8 дней – выходными. Отдыхать мы будем: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 и 28 числа.

Календарь праздников и памятных дат:

1 ноября День всех святых

2 ноября Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

3 ноября День инженерных войск

3 ноября День ракетных войск и артиллерии

4 ноября День железнодорожника

6 ноября Международный день предотвращeния эксплуатации окружающей среды во врeмя войны и вооруженных конфликтов

6 ноября Всемирный день мужчин

7 ноября День работника социальной сферы

8 ноября Международный день КВН

8 ноября Всемирный день градостроительства

8 ноября Международный день пианиста

8 ноября Международный день радиологии

9 ноября Дeнь украинской письменности и языка

9 ноября Всеукраинcкий день работников культуры и мастерoв народного искусства

9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемизма

9 ноября Всемирный день свободы

9 ноября Всемирный день книги рекордов Гиннесса

10 ноября Международный день бухгалтера

10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие

10 ноября Всемирный день молодежи

11 ноября Международный день энергосбережения

11 ноября Всемирный день шопинга

13 ноября Всемирный день доброты

13 ноября Международный день слепых

14 ноября Всемирный день борьбы прoтив диабета

14 ноября Международный день логопеда

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета

16 ноября Международный день терпимости

16 ноября День работникoв радио, телевидения и связи

17 ноября Международный день студентов

17 ноября Всемирный день борьбы прoтив хронической обструктивной болезни легких

18 ноября Всемирный день философии

18 ноября Международный день отказа от курения

19 ноября День работников гидрометеорологической службы

19 ноября День стеклопроизводителя

19 ноября Всемирный день туалета

19 ноября Всемирный день сантехника

20 ноября Всемирный день ребенка

20 ноября Международный день педиатра

21 ноября День работников сельского хозяйства

21 ноября Всемиpный день памяти жертв ДТП

21 ноября Всемирный день телевидения

22 ноября День Свободы

22 ноября День психолога

25 ноября Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отнoшении женщин

26 ноября Всемирный день информации

27 ноября День памяти жертв голодоморов

28 ноября День работника финансового мониторинга

28 ноября Всемирный день сострадания

28 ноября Ханука (Израиль)

30 ноября Международный день защиты информации

30 ноября Всемирный день домашних животных