Календар свят і вихідних на листопад: скільки будемо відпочивати і що відзначати

У листопаді 30 днів, з них 22 – будуть робочими, а 8 днів – вихідними. Відпочивати ми будемо: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 і 28 числа.

Календар свят і пам'ятних дат:

1 листопада День Всіх Святих

2 листопада Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада День інженерних військ

3 листопада День ракетних військ і артилерії

4 листопада День залізничника

6 листопада Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів

6 листопада Всесвітній день чоловіків

7 листопада День працівника соціальної сфери

8 листопада Міжнародний день КВК

8 листопада Всесвітній день містобудування

8 листопада Міжнародний день піаніста

8 листопада Міжнародний день радіології

9 листопада День української писемності та мови

9 листопада Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

9 листопада Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемізму

9 листопада Всесвітній день свободи

9 листопада Всесвітній день книги рекордів Гіннесса

10 листопада Міжнародний День бухгалтера

10 листопада Всесвітній день науки за мир і розвиток

10 листопада Всесвітній день молоді

11 листопада Міжнародний день енергозбереження

11 листопада Всесвітній день шопінгу

13 листопада Всесвітній день доброти

13 листопада Міжнародний день сліпих

14 листопада Всесвітній день боротьби проти діабету

14 листопада Міжнародний день логопеда

14 листопада Всесвітній день боротьби проти діабету

16 листопада Міжнародний день терпимості

16 листопада День працівників радіо, телебачення та зв'язку

17 листопада Міжнародний день студентів

17 листопада Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень

18 листопада Всесвітній день філософії

18 листопада Міжнародний день відмови від куріння

19 листопада День працівників гідрометеорологічної служби

19 листопада День скловиробника

19 листопада Всесвітній день туалету

19 листопада Всесвітній день сантехніка

20 листопада Всесвітній день дитини

20 листопада Міжнародний день педіатра

21 листопада День працівників сільського господарства

21 листопада Всесвітній день пам'яті жертв ДТП

21 листопада Всесвітній день телебачення

22 листопада День Свободи

22 листопада День психолога

25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

26 листопада Всесвітній День інформації

27 листопада День пам'яті жертв голодоморів

28 листопада День працівника фінансового моніторингу

28 листопада Всесвітній день співчуття

28 листопада Ханука (Ізраїль)

30 листопада Міжнародний день захисту інформації

30 листопада Всесвітній день домашніх тварин