Як не залишитись без світла взимку: цих порад повинні дотримуватися всі українці

З настанням холодної пори року напруга на електромережі збільшується вдвічі через використання приладів для опалення та скорочення світлового дня. У зв'язку з цим варто дбати про електромережу вашого житла.
Styler зібрав для вас корисні поради, як не залишитися без світла взимку.
Як правило, потужність пристроїв вказують на пакуванні. Надавайте перевагу техніці А, А+, А++, А +++ класу енергоефективності. Пам’ятайте: чим менша потужність, тим краще.
Приблизна потужність побутових електроприладів (фото: kyivcity.gov.ua)
"Електричне обладнання та мережі повинні стабільно працювати взимку в умовах підвищеного навантаження. Адже система електропостачання є резервною для забезпечення тепла. Однак у разі увімкнення всіх потужних електроприладів не уникнути перенавантаження», - пояснив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Вмикайте найбільш потужні електроприлади по черзі.Найбільш енерговитратними пристроями є обігрівачі, конвектори, електропечі, холодильники, бойлери, електрочайники та праски.
Особливо це важливо для будинків, що побудовані до 2000 року, кажуть фахівці. Їхні внутрішньобудинкові мережі, як правило, не розраховані на високі навантаження.
Є час, коли навантаження на електромережі особливо високе. Зазвичай це наступні години:
У цей час жителі міст або збираються на роботу зранку, або повертаються додому ввечері, тому відповідно електроприлади працюють вдвічі потужніше.
Звичайно, не користуватися електроенергією в цей час неможливо, але спробуйте принаймні знизити кількість ввімкнених одночасно приладів, що вже значно зменшить напругу.
Якщо можливо, використовуйте опалювальні пристрої, пральні та посудомийні машини ввечері після 22:00, коли пікова година закінчиться. До того ж таким чином можна заощадити до 50% електроенергії.
У разі відключення світла через перенавантаження вимкніть усі енерговитратні прилади й увімкніть «автомат». Якщо і в цьому випадку продовжує вибивати світло, необхідно звернутися до майстра.
Також запишіть телефон електрика вашого ОСББ або керівної компанії, що обслуговує ваш будинок. Саме в їхній зоні відповідальності перебуває обслуговування і ремонт усіх внутрішньобудинкових мереж.
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